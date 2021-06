Jamaar, die Wilders is een afschuwelijke man, met zijn geblondeerde haar, langs de zijlijn roeptoeteren dat kan die, maar verantwoordelijkheid nemen ho maar en hij wil alle buitenlanders eruit en moet je horen hoe hij over moslims praat, ik bedoel de kerkklokken luiden toch ook op zondagochtend en hij zegt de dingen ook altijd zo hard en dan die toon, het zou hem beter staan als hij die eens wat zou minderen, alles wat hij zegt eens niet zeggen, want zo roept hij het wel een beetje over zichzelf af hè, nee die Geert Wilders dat wordt nooit wat en dat heeft hij toch echt vooral aan zichzelf te danken, want zijn partij is ook al ondemocratisch, hij wil gewoon een dictator zijn en de mensen die op hem stemmen zijn toch vooral laag opgeleide tokkies en en en...

Huh, een AZC in ons dorp?! Nee, dat nooit, daar moeten we als gemeenschap tegen demonstreren, dat past zo niet bij het karakter van ons dorp.

Wat zegt u, was de inspraakavond 3 dagen geleden en komt dat AZC er toch...?!

Nou ja, kan dat zomaar in een land als Nederland?!