In Hongarije is die wet niet anti-homo. Het is pro-kind. Het is om te voorkomen dat allerlei LHBTIQ+ dramgroeperingen aan kinderen van 6 gaan uitleggen wat ze allemaal met hun piemeltjes en gleufjes kunnen doen, en met wie, en dat het helemaal prima is om zelf je gender te kiezen en je lijf navenant te verbouwen. Dat je daar neutrale voorlichting over geeft op de middelbare school is prima. Maar die doorgeslagen drammerij dat je vanaf je jongste jeugd de regenboog vlag moet uithangen en staan juichen gaat veel te ver. Niet normaal maken wat niet normaal is.

Iedereen mag van iedereen houden, ook in Hongarije. Waar paal en perk aan gesteld moet worden is de *IN YOUR FACE* acties van relnichten en aanverwant volk. Dat is niet gezond, dat is nergens voor nodig, en Hongarije heeft groot gelijk dat ze haar jeugd daar tegen beschermt.