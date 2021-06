Ja, nu is het nog een '''vrouw''' die van gewichtheffen houdt en daarom met typisch biologisch-feitelijke XY-chromosomen ontwikkelde biceps, triceps en pectoralis major alle olympische prijzen zal gaan wegzuigen. Maar omdat kritiek daarop verboden is want 'TRANSFOBIE' (wat qua morele ophef veroorzaken nóg erger is dan 9 miljoen verdienen aan mondkapjeshandel om niet) zullen we spoedig te maken krijgen met 45-jarigen die zich 'identificeren als peuter' en daarom mogen meevoetballen met de F-jes van Ajax. Of vrouwen die zich identificeren als '''man''' en daarom meesporten met mannen om vervolgens telkens laatste te worden wat dan weer 'oneerlijk en ongelijk dus kwetsend' is. Daarna zul je zien dat winnen in de sport verboden wordt door D66 want competitie is haatzaaien, iedereen is een winnaar! Mannen, vrouwen, fluïden. kinderen, volwassenen, allemaal automatisch winnaars anders is het tweedeling en dat mag niet van de DPG-couranten. In de toekomst wordt doelpunten tellen afgeschaft, net als rare dingen zoals 'degene met de meeste punten wint'. Winnen = onderdrukking = rapeculture = patriarchaal fascisme. Ook zoiets: twee elftallen tegen elkaar. Puur kolonialisme. Niemand hoort bij één groep en grensrechters zijn extreemrechts. Grenzen bestaan niet, het voetbalveld is van iedereen. Eigen goals schieten is ook presteren, elke prestatie is een teken van de door blanke heteroseksuele neoliberale man gemarginaliseerde juichkanjer die zich een weg uit het systemisch racistisch patriarchale moeras der hetereoseksuele binaire norm baant. Daarom ook is het dapper, krachtig en buitengewoon HARTVERWARMEND als straks het stadion wordt verlicht in regenboogkleuren om een statement te maken tegen de Hongaarse homohaters (dat zal ze leren!). Weet je wat een goed idee zou zijn trouwens? Het communisme nog een keer een kans geven! Want het communisme van Pol Pot en Stalin was het '''verkeerd uitgevoerde''' communisme. Nu Donald Duck lezen. Benieuwd hoe het met dat lesbische eendenstel in Duckstad gaat. Daarna Sesamstraat kijken.