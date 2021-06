Hoi racisten en overige gewone mensen die in rijtjeshuizen en/of op het platteland wonen. Vandaag laten we zien dat Andere Meningen er op nahouden die niet zijn goedgekeurd door de boven u gestelden niet alleen de Verkeerde Meningen zijn maar nog altijd RACISME! Zo bent u een RACIST! als u het realistische asiel- en integratiebeleid van de Deense sociaaldemocraten okee vindt. U vindt dat okee omdat er minder, minder, minder asielzoekers aan de Miele gaan op kosten van de Deense belastingbetalers, er meer, meer, meer aan kansloze asielplagen worden opgevangen in een regio ver weg van Denemarken en omdat niet elke dobberneger automatisch herzlich wilkommen (maar dan in het Deens) is en zij die wel welkom zijn er ook echt aan moeten werken om serieus te integreren. Nogmaals: RACIST! U denkt steeds vaker: 'Kan dat Deense beleid zsm in Nederland worden ingevoerd?'. Ja dat zijn dus ONVERHOLEN RACISTISCHE gedachten. Maar u bent niet de enige met deze RACISTISCHE! gedachten. Joost Eerdmans van JA21 is ook zo'n RACIST! met een Verkeerde Mening. Hij schreef in NRC een keurig maar degelijk onderbouwd opiniestuk waarin hij uitlegde waarom een Deens model veel problemen zou oplossen. Maar dat is dus RACISME! ONVERHOLEN RACIST! Lees maar mee in dit NRC-opinie-artikel van Leo Lucassen hoogleraar Internationaal Recht Marcel Brus (goeie achternaam, beetje kort): "Joost Eerdmans breekt een lans voor het Deens migratiebeleid. Een op onverholen racisme gebaseerde mening van een Tweede Kamerlid die als een gerespecteerde zienswijze gepresenteerd wordt."

Ziet u wel? Het RACISME! wordt in de eerste zin als poep in je gezicht gesmeerd, opdat daaarover geen onduidelijkheid bestaat. (Mocht er alsnog een beetje onduidelijkheid bestaan dan worden in de zinnen daaronder de Verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog erbij gehaald, dan zit je qua duidelijkheid altijd wel geramd in Nederland.)

Het artikel eindigt met: "Het gebrek aan respect voor mensen uit andere delen van de wereld dat blijkt uit het stuk van Eerdmans doet pijn. Ja, het migratieprobleem is complex. Het uitvoeren van het Deense beleid zal de stroom van migranten daadwerkelijk beperken. Maar dan niet omdat het een mooie oplossing is, maar omdat het een inhumane oplossing is voor zowel de vluchtelingen als voor de landen van opvang." Er staat dan wel keurig 'gebrek aan respect door Eerdmans' maar iedereen weet dat er eigenlijk staat 'Eerdmans is een vieze vuile RACIST!'. En dat doet deze blanke hoogleraar 'pijn'. Daaraan kun je goed zien hoe intens deugend hoogleraar Marcel Brus betrokken is met alle asielzoekers. Als een ware Jezus neemt hij het lijden van al die door Joost Eerdmans en de Denen zo gekwetste asielzoekers op zich om er vervolgens heel aanstellerig mee aan een kruis te gaan hangen.

Geinig detail: zelfs de NRC-reaguurders vinden het een waardeloos ad hominem kutartikel zonder al te veel argumenten met te veel pathetisch clichégejammer. Waar ze wel een beetje een puntje hebben. Then again, al die NRC-reaguurders zijn uiteraard ook RACISTEN! Eigenlijk is iedereen een RACIST! Behalve hoogleraar Marcel Brus, voor anderen lijdend aan zijn kruisje. Terwijl hij natuurlijk in een klein Gronings sociaalhuurflatje woont alwaar hij tientallen asielzoekers opvangt om zelf het goede voorbeeld te geven en daarmee écht verschil te maken. Leer ons de moderne Jezus kennen

Dag onverholen racisten! Tot de volgende demoniseerkeer weer!