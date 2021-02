: Je googelt op wat je wilt vinden, heb je zelf gelezen wat je linkt?

Uit je 1e link:

"Though vaccinated people appear to be less likely to transmit the virus, it remains unclear just how much transmission could still happen. That’s because people’s viral load can vary widely in general; the reported decrease in viral loads in vaccinated people is small compared with the range of viral levels experts have seen in COVID-19 patients, Kilpatrick says".

Je tweede link schetst hetzelfde beeld, het is niet duidelijk en wordt niet onomstotelijk bewezen. Dat is ook lastig, want de ziekte en gebruikte vaccinatie techniek is nieuw. De derde link heb ik niet gelezen.

Terugkomend op het vaccinatiebewijs, voor deelname aan de samenleving. Mensen die niet gevaccineerd willen worden hebben een hoger risico om zelf ziek te worden. Of, ervan uitgaande dat alleen niet gevaccineerde andere mensen kunnen besmetten (jou hypothese) een hoger risico zijn voor andere mensen die niet gevaccineerd willen worden. Dit zou een vrije keuze moeten zijn.

Dus kan je aan mij uitleggen waarom een vaccinatiebewijs en dus een vaccinatie verplicht zou moeten zijn voor deelname aan de samenleving?