Niet beslist prutsers, maar mensen met een tunnelvisie. Zo is bijvoorbeeld het stukje over de opening van de scholen gedeeltelijk juist. Immers zijn kinderen minder vatbaar voor Corona.

Alleen staat er dan niets over de leerkrachten. Daar lopen ook wat juffen en meesters rond, die ouder zijn dan 55/60. Die raakt het wel.

Het grootste probleem is echter niet of je een plan hebt, die door wat enthousiastelingen in elkaar gezet is. We hebben een regering. Maar in 2021 denkt iedereen, omdat ze iets via Twitter & Co. de wereld in kunnen sturen, dat ze iets te zeggen hebben. Volkomen ondemocratisch, zonder achterban, zonder legitimatie.

Toen Urgenda en Extinction Rebellion op dezelfde manier actie gingen voeren, was iedereen bij Geenstijl op zijn achterste benen. Nu is het van hetzelfde laken een pak, maar komen er meteen die aluhoedjes naar buiten (deep state, kaltgestellt, enz.).

Is alles goed wat de regering doet? Nee - zeker niet. Is alles juist wat het OMT en RIVM voorstellen? Nee - ook niet. Maar hetzelfde is ook bij herstel-nl het geval.

Dan heb ik toch liever een organisatie die ik per verkiezing naar huis kan sturen, ipv wat zelfbenoemde goeroes.