Het blijft zeer zorgwekkend als je ziet/hoort hoe hoog het percentage mensen is dat pertinent, zonder enige realistische onderbouwing, weigert om onderdeel van de oplossing te zijn. Derhalve er dus voor kiest om onderdeel van het probleem te zijn.

Dan kan je zeggen - 'ja maar dat zijn wat verlepte dombo's op Twitter enzo die niets kunnen en niets weten' - maar dat is niet zo. Ook ogenschijnlijk mensen die naar school zijn geweest en dus enige logica zouden moeten hebben horen bij die 30% die de meest simpele logica niet durft/wil/kan bevatten.

Dit terwijl het allemaal zo gigantisch simpel is. Er is een virus. Dat virus is heel besmettelijk. Tenminste zo 1 op 1. Dus voor iedereen die besmet raakt, raakt er weer iemand besmet. Het virus is ook erg ziekmakend voor heel veel mensen en voor sommigen heeft dat langdurige gevolgen of ze gaan zelfs dood. Het virus werkt heel simpel. Het doet niets anders dan zich vermenigvuldigen en overspringen naar de volgende gastheer om dit trucje tot in oneindigheid te herhalen.

Hoe doe je daar iets aan? Zorg ervoor dat je bijna niet besmet kan raken of mensen kan besmetten. Waarom? Of je er nu wel of niet zelf last van hebt. Je moet er rekening mee houden dat hoewel jij misschien een mild verkoudheidje ervaart je er schuldig aan kan zijn dat iemand heel erg ziek wordt, gehandicapt raakt of zelfs sterft. Dat is dus jouw schuld. Niet die van regering. Jouw schuld. Laat je dus ook vaccineren zodat het virus minder/geen kans heeft. Simpel.