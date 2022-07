: er is jarenlang een beleid gevoerd dat er voor zorgde dat boeren groter werden. Iets in de trent van nooit meer honger en zo. Waarom is 20000 varkens in een stal erg? Je kunt veel beter verschillende groepen in de gaten houden, omdat je meer beesten hebt weet je meer van de gezondheid je kunt de veearts vaker laten komen. Je kunt investeren in dingen als luchtwassers waardoor de stikstofuitstoot naar beneden gaat. Het eten wordt goedkoper... enz maar dat willen we natuurlijk niet. We zien liever een keuterboertje met 5 varkentjes en 10 koetjes. Dan ook nog 20 kippetjes er bij en klaar is kees. Hoe die man dan een redelijk inkomen moet halen om ook een mooie auto te hebben en op vakantie te kunnen daar denken we maar niet over na. En als we er over nadenken dan zeggen we gewoon dat alles maar duurder moet worden waardoor de gewone man geen vlees meer kan kopen en noodgedwongen aan de gmo sojaburgers moet.