De aankoop is al gedaan. Dus krijgt u over een paar jaar bij twee maal gedane aankoop ‘bewustmakende’ mailtjes die u wijzen op stervende ijsbeertjes. Zie het maar als een vingeroefening; zo’n beetje ieder huishouden in Nederland doet tegenwoordig - na jarenlange belastinggeld verslindende campagnes- aan ‘afvalscheiding’. Volstrekt zinloos ( want afvalscheiding kan heel veel sneller en efficienter bij verwerkingsinstallaties) maar: wij ( de kutburgers) worden nu geacht om ons ‘ bewust’ te zijn, mede dankzij uw gemeente. Waarvan u zich bewust dient te zijn, weet geen hònd te benoemen, zolang als u zich maar bewust weet. Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om: u dient zich diep te schamen voor het feit dat u bestaat en zuurstof verbruikt.

En daar werkt uw bank graag even aan mee. Maatschappelijke opgave, enzo. Want stel je toch eens voor dat een bank iets anders zou zijn dan een ordinaire winkel waar ze geld verkopen.