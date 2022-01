Al die paspoorten die er niet zouden komen maar er toch komen. Een 'nieuwe' klimaatmaatregel van het 'nieuwe' kabinet eist van bedrijven met 100+ werknemers dat "zij de CO₂-uitstoot meten die werknemers veroorzaken bij reizen voor en naar het werk. (...) Ook kan het noodzakelijk zijn uit te zoeken in wat voor soort auto de werknemer reist, niet iedere wagen heeft immers dezelfde CO₂-uitstoot." Dat geldt dus voor zo'n 7000 bedrijven, waarvan er maar heel weinig op de hoogte zijn van de regel. En dat terwijl het nieuwe dictaat eigenlijk al per 1 januari in had moeten gaan want hij komt al uit het 'Klimaatakkoord van 2019, ware het niet dat de 'formatie' zo lang duurde.

"De eerste paar jaren moeten bedrijven de uitstoot enkel meten, maar vanaf 2026 wil het kabinet een norm voor CO₂-uitstoot opleggen voor zakelijke reizen. Dit moet leiden tot meer reizen per trein, bus, fiets en elektrische auto's. Later volgt mogelijk een norm voor woon-werkverkeer, zo staat in de concepttekst van de regeling." Oh en warmtepompen en zonnepanelen worden vanaf 1 februari trouwens ook verplicht bij "ingrijpende renovatie van woningen en utiliteitsgebouwen". En Jetten zag dat het goed was.

En we noemen het nu natuurlijk wel polemisch een CO2-paspoort, maar dat is onterecht, want dit is slechts de voorloper van het CO2-paspoort waarmee de digitale infrastructuur getest wordt op een kleine groep, voordat de hele bevolking aan de beurt is. De wegbereiding daarvoor werd eind augustus immers als in Nature gepubliceerd: "Personal carbon allowances revisited".

En dan lijkt dit toch weer de gevoelde richting van de tijd hè: vaccinatiepaspoort, CO2-paspoort, minimaal woon-werkverkeer want werken doen we in Zuckerbergs Metaverse en als we daar toch eenmaal zitten waarom dan überhaupt de deur nog uit als je er ook kan sporten, socializen, winkelen en naar school kunt. Een dappere nieuwe wereld.