Toch nog even over de potente ballen van heerlijke hengst Douwe Bob, bekend van muziek als [nog uitzoeken]. Zijn broektrompet is de Max van den Berg van muziekland. Hij is namelijk OVERAL. De man met een werkwoord als eerste voornaam zong eerst een paar jaar slaapliedjes voor ene Anouk (niet die van die frikandel in die gang, want dan was het wel gelukt). Hij probeerde haar te bezwangeren als een heer, maar dat lukte dus niet, toen werd Anouk zijn ex. Dus vree hij met ene Loes, zij werd wel zwanger, en beviel van een kindje. Ondertussen knalde Douwe Bob vrolijk verder met zijn ex Anouk, want zij is inmiddels ook vijf maanden zwanger. En nu blijkt dat er in december gewoon NOG een kind is geboren van een onbekende vrouw. Douwe Bob wat ben je toch een heerlijke prins met je ongevaccineerdensperma.

