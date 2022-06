@* Il Principe * | 02-06-22 | 11:36:

Vraag en aanbod snap je best; economisch links snap je best; en wat censuur en dictatuur is snap je ook best.

En anders moet je daar gerichte vragen over stellen in plaats van Poetin hierbij te slepen.

Je hebt wel gelijk dat jij internationale belastingregels niet snapt. In theorie wil ik jou dat best een keer uitleggen maar hier doet dat niet ter zake. Dit draait om een tekort aan woningen plus een overschot aan woningzoekenden.

Vraag en aanbod.

Beiden volledig afhankelijk van links overheidsbeleid.