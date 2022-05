Afgelopen week meldden weer achthonderd nieuwe deelnemers zich voor het populaire 'Who wants to be a Nederlander?' en gezien er ook nog tweehonderd kandidaten uit tijdelijke noodopvanglocaties kwamen, die echt tijdelijk waren en dus hun deuren sloten, werd het best wel druk in Ter Apel. "Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al geruime tijd overbevolkt", durft de staatsomroep zelfs te zeggen, al zouden wij willen stellen dat heel Nederland inmiddels overbevolkt is met ons huizentekort, natuurtekort en rusttekort. Maar goed, terug naar Ter Apel waar wederom 120 deelnemers de nacht doorbrachten op plastic stoeltjes die zijn vastgelijmd op de grond. Niet nieuw natuurlijk, want de stoelen voorzien de asielaanvragers al een tijdje van nachtrust. Maar wat gaan we doen als alle stoelen bezet zijn? Alle hunebedden opvullen? Een lading Billy-kasten van de Ikea en dan iedereen een plankje om op te slapen? Toch die nieuwe stad bouwen, maar dan alleen voor deze kandidaten? Het vergt toch een speciaal soort oogkleppen om keer op keer de berichten over overvolle opvangcentra te lezen en het prima te vinden als er volgende week weer achthonderd bijkomen en de week daarna weer en de week daarna misschien wel negenhonderd als we wat extra plastic stoeltjes bijplaatsen. Dit spel beschikt over meer dan genoeg kandidaten: we zoeken niet plek voor meer deelnemers, maar een strengere portier aan de deur.