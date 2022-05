In de Bijlmerflat Kleiburg (nl.wikipedia.org/wiki/Kleiburg) zitten zo'n 500 appartementen. Voor de opvang van de gelukszoekers is iedere week zo'n flatgebouw nodig. Iedere week een nieuw complex opleveren betekent zo'n 50 complexen per jaar. In de afgelopen 10 jaar zijn dat dus zo'n 500 flats. Iedere flat is 450 meter lang, voor het gemak 50 meter er tussen. Dat is een file van 250000 meter, of te wel 250 km.

De A7 is de langste snelweg "A7 (Zaandam – Nieuweschans) Met 241 kilometer is de A7 de langste snelweg van Nederland. Deze weg begint bij knooppunt Zaandam in Noord-Holland, en loopt vervolgens via Hoorn en de Afsluitdijk naar Friesland. Vanuit hier gaat de snelweg daarop langs Heereveen naar Groningen, om uiteindelijk bij Bad-Nieuweschans aan de Duitse grens te eindigen. Helemaal aaneengesloten is deze route niet. De A7 wordt namelijk op twee punten onderbroken: bij Joure (door de A6) en bij Sneek (door de N7)."

Langs de hele A7 (inclusief de 32 km afsluitdijk) staan dus aan een kant een muur van flats om alle gelukszoekers te huisvesten van de afgelopen 10 jaar te huisvesten. Zo niet, waar is die ruimte dan wel gecreeerd?