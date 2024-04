Amsterdam ziet zichzelf als metropool, maar het is niet meer dan een karikatuur van Nederland. Een bizarre uitvergroting van de imperfecties van onze poldernatie. Als Nederland kucht, ligt Amsterdam al overdramatisch aan het zuurstof in een ziekenhuisbed. Als de Nederlandse woningmarkt een grap is, dan is ie in Amsterdam een volledige clownshow. Zo blijkt ook uit de sociale huurwoning in de hoofdstad waarvoor huurders wel even 40k moeten dokken. Dat is voor onder andere de keuken, badkamer en elektriciteits- en waterleidingen die volgens de corporatie niet bij de huur horen, maar ""eigendom"" zijn van de huurder en daarom overgekocht moeten worden van de vorige bewoner. Let wel, dit gaat om een hok waarvan de huurder niet meer dan 47.699 euro (alleenstaand) of 52.671 euro (stel) per jaar mag verdienen. Slim van de woningboer: alles dat waarde verliest op naam van de huurder dumpen en de stenen waarmee ze wel vermogen opbouwen zelf houden. En er zijn dus totaalidioten die zo graag in het havermelkparadijs wonen, dat ze hier intrappen. Het circus van het kapitalisme vindt in Amsterdam zijn beste clowns.