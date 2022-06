:

In Duitsland staan ook veel meer bomen per hectare dan in Nederland.

Er wonen in D namelijk veel meer mensen per hectare dan in NL.

En nu?

De randstad platgooien, inwoners naar D verjagen, alles herbebossen?

Dus alles inzetten om alle getalletjes gelijk te krijgen?

Of accepteren dat landen onderling kunnen verschillen?

Zo heeft NL bijvoorbeeld ook meer watervlak per hectare, en meer overbodige managers per hectare.

In een klein overbevolkt land kun je nooit dezelfde natuur handhaven als in grote dunbevolkte landen. Zeker niet onder de rook van het Ruhrgebied in dat grote land.

Voorstanders van voedselschaartse zeggen dat het verdwijnen van de boeren ook een tiental heideplantjes kan redden. Nou heeft de hongerlobby gelijk dat natura2000 tuintjes volstrekt onnatuurlijke en kunstmatig aangelegde tuintjes zijn. Maar zijn die tuintjes echt zo extreem kwetsbaar als tegenstanders van levende natuur beweren?

Het gekke is dat die natura2000 tuintjes in de jaren '90 zijn aangewezen en aangelegd. In die tijd lag de stikstofuitstoot echt veel hoger, zelfs 68% hoger dan nu.

Hoe konden die naturatuintjes destijds dan overleven, als ze zo kwetsbaar zijn als de betonlobby beweert?