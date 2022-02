Allemaal nog even naar de weekendcourantenkiosk (irl danwel digitaal) voor dit uitgebreide artikel in het Volkskrantje over De Omgevingswet (kopietje na de break). De wet die nu al voor de zoveelste keer is uitgesteld zodat het straks werkelijk niemand meer boeit, zodat-ie op een vrijdagnamiddag terwijl u aan de vrijmibittterbal zit er doorheen kan worden gedrukt — leer ons de Rutte Doctrine kennen.

De nieuwe wet over De Inrichting van Ons Land moet in de toekomst vanalles en nogwat bij 1 loket samenbrengen wegens 'minder regels'. En dat is echt levensgevaarlijk, en heel erg duur. Nog maar één ambtenarenstempeltje voor dakkapel, schuurtje, aanbouw, bedrijventerrein, zonnepark, woonwijk of tiny forest en uw omgeving is meteen foetsie.

De Omgevingswet moet een Wet van Alles worden voor de ruimtelijke ordening: 26 wetten, 60 Algemene Maatregelen van Bestuur en 75 ministeriële regelingen worden allemaal samengebald in deze ene wet. (Volkskrant)

Klinkt allemaal heel aanlokkelijk dat 'minder regels' en dat is ook precies het moment voor het grote wantrouwen. Want de Omgevingswet is exact waar GeenStijl VIJF JAAR geleden al voor waarschuwde. De Omgevingswet = Einde Nederland, en uw omgeving bestaat dan uit 30 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde. Goed, die waarschuwing destijds was ietwat melig bedoeld, maar bedenk dat young global leader Rob Jetten tijdens de APB 2019 riep dat Nederland een soort Berlijn aan de Rijn moet worden. Brrr.

Oh, en zeiden we eerder "ambtenarenstempeltje" in dit topic. Excuus, geen stempel natuurlijk, maar een druk op de knop, met loeidure brakke software. Hee, hoe komt die windmolen bovenop een kinderdagverblijf in een voedselboswoonwijk? Nou zo. Gelukkig komen er verkiezingen aan. Wees geen vandaal, stem lokaal.

lol, Binnenlands Bestuur over Hugo

Handig

Met zoveel mensen heb je geen verwarming meer nodig. Ofzo.

"Stad"