Waar gebeurd.

Via Facebook krijg ik vaak vriendschapsverzoeken van veel te sexy vrouwen. Die wijs ik af.

Maar ik kreeg er zowaar ééntje die wel echt kon zijn. Een Franse serveerster uit Nice. Mooi, maar niet overdreven. Hele tijd mee gechat. Stuurde ook wat andere foto's. Het leek allemaal legit, totdat ik één van de foto's door Google haalde en ik op een blog van een Zweedse terecht kwam. Nep dus.

Toen ik niet meer reageerde, vroeg ze waarom en heb ik gevraagd of ze kon bewijzen dat ze echt was door een kopie van het rijbewijs of paspoort toe te sturen. Nog geen 10 minuten later een boze reactie mèt.... een kopie van een Frans paspoort, met de juiste naam etc en met een foto van die vrouw.

Ik vraag me nog steeds af, hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen.