Punt is dat de terugvorderingen vaak niet reëel waren, want puur gegokt/bedacht in plaats van gebaseerd op de feiten. Daarover gaat die hele discussie nou juist. Bedenk ook dat het om een "werkende onderklasse" gaat die nauwelijks geld te besteden heeft. Om uitzendkrachten en ZZP-ers die, bijvoorbeeld door overuren;

- een paar honderd euro "teveel" verdienden;

- dus een jaar later een paar duizend euro terug moesten betalen;

- als dat niet lukte boetes van tienduizenden euro's om de oren kregen.

Fraude is een normaal Nederlands woord dat ook vaak in combinatie met het woord belasting wordt gebruikt. Dat dat in het wetboek anders heet is een leuk weetje, maar niet meer dan dat. Voor kopschoppen kent het wetboek vast ook een ander woord, maar we weten allemaal wat er bedoeld wordt.

De belastingdienst deed bovendien niet alleen aan valsheid in geschrifte, maar ook aan het saboteren van onderzoek door dossiers zwart te lakken, kwijt te raken of te vernietigen. Ook werden rechters, raad van state en parlement voorgelogen. Het woordje fraude vat dat mooi samen.