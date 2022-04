Dat het allemaal elektrisch moet tegenwoordig, sja daar doe je niks tegen. Noem ons maar ouwe mopperaars uit de Industrial Age maar de absurde snelheden die elektrische auto's halen zullen voor eeuwig emotieloos zijn zonder stampende cilindermachines in het vooronder. Maar als we toch verplicht worden in te leveren op het Freude am Fahren, mogen we dan op z'n minst nog iets moois om naar te kijken? Dat openingsshot hierboven in een teaservideo van de nieuwe Siebener is alsof we in het donker begluurd worden door de streepjesogen van een valse kat met een enorme varkensneus. Dan trekt die ontzettende Duitse accountant die een artistiekerige kunstnicht imiteert vervolgens ook nog z'n Maul open om in aanstellerige expositietaal te pochen over de moderne kunst (!?) die in de bolide geschroefd is. De enige steenkolen van de nieuwe 7-serie zitten in zijn diarreeduitse Engelse accent en daarin noemt hij de limousine om in te rijden geen auto maar "the new entertainment benchmark" - omdat er een enorme tv in zit: 31 inch, bijna net zo groot als die gigantische nieren op de neus. Vanaf de Neue Klasse-modellen, toen die dingen nog in passende verhouding waren met de rest van de koets, hadden we niet veel meer nodig dan een haaienneus of de Hofmeister-knik om in vervoering te raken maar ergens tussen de miskraam van de X6 voor turboproleten en de 2-Serie Active Tourer voor hoogbejaarde golfers is het merk van de mooie lijnen vergeten dat minimalisme in ontwerp nog wel iets meer betekent dan uitwisselbare platforms waardoor je een 3 niet meer van een 4 kunt onderscheiden en nu ie toch genoemd wordt: waarom was die 4 überhaupt nodig, behalve om nog meer meer niches in de portefeuille vullen? Na gut, als je uiteindelijk zelf ook niet meer weet wie je bent, krijg je dus zo'n totaalverduitste kruising tussen Steve Jobs en een Kraftwerktachtiger die naast een nieuw model moet gaan pochen over het "progressivisme" van het in moderne kunst behangen interieur. Bayerische Motoren Wahnsinn.

