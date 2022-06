Midden in de nacht op een verlaten vijfbaans A2 met een snelheid rijden alsof u in een boerenprotest bent beland? Als het aan D66 ligt wel, want de partij die het vuur in de kolencentrales hoger opstookt, is naarstig op zoek naar CO2-compensatie voor het hoger opstoken van het vuur in de kolencentrales. En waar makkelijker dat te vinden dan bij de go-to melkkoe van de Nederlandse samenleving: de automobilist. De asfalttijgers die al jaren via hoge belastingen en onzinnige flutboetes (+administratiekosten) de schatkist op peil houden en nu ook het makkelijke doelwit vormen voor snelle papieren milieuoverwinningen. Eerst gingen we overdag 100 km/u rijden zodat het kabinet huizen kon bouwen (werkte uitstekend, woningnood is volledig verdwenen..., red.) en nu wil D66 ook 's avond en 's nacht maximaal 100 km/u rijden zodat ze zich niet schuldig hoeven te voelen over het compleet verkwanselen van de eigen verkiezingsbeloften en het optoeren van de kolencentrales. Of u even op de rem wilt trappen, zodat het zwabberende wanbeleid van dit kabinet met 130 km/u op de linkerbaan kan doorknallen. En dan moeten we dadelijk zeker 80 km/u rijden om de boeren te behouden, terug naar 60 km/u om de luchtvaart te redden en uiteindelijk maar gewoon met zijn allen stilstaan om een uitbreiding van Tata Steel te realiseren? Sinds Urgenda de navigatie mocht overnemen, is dit kabinet met het klimaatdoel aan de verre horizon de weg compleet kwijtgeraakt. Hé Jetten, doe eens keren!