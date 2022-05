En wij heel naïef denken dat de vriezer slechts de plek was voor een halfje brood, een pak erwten, een eeuwige voorraad waterijsjes en een zak friet, maar blijkbaar denken sommige mensen daar heel anders over. En dan hebben we het niet over de schrijfster van How to murder your husband die haar man vermoordde [uitstekende real life plottwist, red.] of over zeldzame diertjes voor de biodiversiteit. We hebben het ook niet over het efficiënt opslaan van uw baby's of uw drugs. Nee, dit gaat over de vrouwelijke metgezellen van voorbipsfotomodel Heleen van Royen die blijkbaar hun ijskast gebruiken voor andere snacks. Sperma van Patrick Kluivert bijvoorbeeld. Veilig opgeborgen in de gejatte condoom, want "je weet maar nooit, het is toch altijd handig". Handig? Voor wat? Voor als mensen niet geloven dat je knettergestoord bent? Voor als je later nog een kind wil dat redelijk goed kan voetballen, maar niet kan autorijden? Voor als je na een tijdje de smaak mist? Laat dit een waarschuwing zijn aan alle mannen: hou een oog op uw zwemmers, want er lopen een paar gevaarlijke gekken rond en voor u het weet ligt uw kwakje tussen de Magnums en kroketten.