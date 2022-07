Maar, ... dit hoort toch in Brussel geregeld te worden? Den Haag gaat daar toch helemaal niet over. Wat als zo'n stinkende aardwolf gewoon vanuit Duitsland of België de grens over wandelt? Wordt hij/zij/het dan in Ter Apel in een asiel opgesloten totdat zijn/haar zaak behandeld is en hij/sij/het permanent statushouder kan worden?