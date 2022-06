De gewapende tak van de G7 (de Luftwaffe) vloog gister tientallen journalisten naar een G7-persconferentie waar plan t.w.v. 600 miljard euro gepresenteerd werd voor het verminderen van energieverbruik. En dan kunt u ons wel weer flauw noemen dat we een zo'n helikoptervluchtje er zo uit pikken. Maar het is juist de Senior Climate Correspondent van het keurige Politico.eu die zelf kopt: "All aboard the climate hypocrisy helicopter at G7". Bovendien was de helikoptervlucht van vijf minuten volgens de journo zelf volstrekt onnodig:

"The unexpected airlift was a stark reminder of how when it comes to political leaders and their own behavior, the rhetoric and reality of fighting climate change diverge. (...) Earlier in the day, other reporters had, without incident, taken the 30-minute bus ride from the valley-floor media center to the plush summit venue. But while lining up for the shuttle buses in mid-afternoon, a couple dozen bemused reporters found themselves diverted instead into a safety briefing by a German military officer on how to correctly board a Sikorsky CH-53 Sea Stallion. (...) The trip by air saved no time."

En dat laatste kwam dan vooral door de pendelbusjes naar de heli en de instap-instructies die de groep ook nog van te voren kreeg. Dat alles gezegd hebbende, is de CH-53 Sea Stallion natuurlijk wel een machtig mooi apparaat - Luftwaffe filmpje na de breek. Driewerf hoezee voor Amerikaanse helikopters met een Russische naam (Sikorsky) gevlogen door Duitsers.

Al haalt-ie het natuurlijk niet bij z'n opvolgers, die doodzieke CH-53E Super Stallion en CH-53K King Stallion.

Loool. Instructies, pendelbusjes. In totaal even lang als busrit van 30 miunten

Woefwoefwoefwoefwoef