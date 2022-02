Weer heeft het kabinet de kans om te zeggen: dat coronatoegangsbewijs is best een ingrijpende maatregel die in de huidige situatie vrijwel niet bijdraagt aan het bestrijden aan het virus, dus daar stoppen we mee. En weer kiest het kabinet ervoor (als het allemaal goed aan RTLek Nieuws is doorgesmiespeld) om wél de anderhalve meter in de horeca te schrappen, maar alsnog vast te houden aan een systeem dat burgers verplicht elkaars medische status te controleren. Een systeem, dat overigens na de vorige afschaffing van de anderhalve meter volstrekt ontoereikend bleek om de hoogste piek in oversterfte sinds april 2020 te voorkomen.

Dit keer zal de gezondheidsschade van het schrappen van de anderhalve meter aanzienlijk minder zijn, omdat we er omikrontechnisch een stuk beter voorstaan (maar echt). Maar JUIST DAAROM is het bizar dat het kabinet blijft vasthouden aan de 3G-maatregel. Juist als het kabinet wil dat 3G voor een eventuele volgende variant 'in de gereedschapskist' blijft, zou het de maatregel nu moeten schrappen. Nu vasthouden aan 3G laat zien dat het het kabinet niet om het voorkomen van besmettingen te doen is, maar om het pesten van ongevaccineerden (en van gevaccineerden die de QR-code principieel weigeren).

Dat is niet proportioneel. Dat is niet rechtsstatelijk. Dat is spelen met vuur.

PS: En doe de horeca gewoon langer open dan 0:00 uur, en dan desnoods de theaters dicht.

INSTANT (KLEIN) LICHTPUNTJE: PvdA kondigt aan morgen vóór anti-2G-motie te stemmen.

UPDATE: Hee. Volgens de NOS zou 3G wél verdwijnen.