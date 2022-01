Ernst Kuipers, die man met dat kale hoofd die avond aan avond aanschoof aan de tafels va de lulprogramma's om ons te vertellen dat wij er niks van snappen en dat hij het wel eventjes begrijpelijk voor ons komt maken. De man aan wiens lippen de talkshow hosts hingen na het voor de duizendste keer stellen van dezelfde vragen. "Vertel on, Ernst, hoe weervoor staan, verlicht ons".

Die Ernst Kuipers ontpopt zich nu tot een zeer zwak politicus, iemand die bewijsbaar foutieve informatie produceert, halve waarheden debiteert maar daarna zich op de meest doorzichtige wijze daar uit probeert te lullen.

Wat een kwakzalver hebben ze daar binnengehaald, wat een charlatan. Je zit ernaar te kijken, je zit ernaar te luisteren en je denkt "gebeurt dit nu écht?". Ja, dit gebeurt echt. Hier toont zich te politiek voor wat die is geworden, verziekt tot op het bot. Een politiek die zich nergens anders op lijkt te richten dan op het overeindhouden van het eigen narratief, ook als dat aan elkaar hangt van fouten en gebrekkigheden, van dommigheden, stupiditeiten, broddelwerk, geklooi en in zijn geheel is opgebouwd uit ondermaats presteren.

Ernst, je hebt een verkeerd verhaal opgehangen jongen, bewijsbaar, overduidelijk, voor iedereen. Je staat in je hemd, je staat voor joker, maar je doet gewoon alsof je neus bloedt, alsof je van de prins geen kwaad weet, maar op zulk een harkerige manier dat het pathetisch overkomt, ziek.

Ernst, jij, de wetenschapper waarop na die zwakke Hugo de Jonge alle hoop gevestigd was, vooral ook de hoop van Rutte IV op een succesvolle start, bent waarlijk een grote ramp. Want jij toont in al je krampachtige pogingen om de gaten in je verhaal te dichten hoe diep de politiek gezonken is, hoezeer we leven in een tijdperk waarin het enkel en alleen om beeldvorming gaat ten koste van letterlijk alles, ten koste dus ook van de waarheid, die waarheid die jou als wetenschapper lief zou meten zijn en misschien ook lief was tot aan het magische moment dat je toetrad tot die bende van beeldvormers.

Teeuwen vraagt zich af waarom die QR Pas zo belangrijk is, waarom die nu niet losgelaten wordt als blijkt dat de effectiviteit verwaarloosbaar klein is. Daar zit naar mijn idee niet eens de wens achter om het volk te controleren, nee, het gaat om het overeind houden van het narratief, het verhaal, het sprookje dat wij een regering hebben die ons leidt, die rationele beslissingen neemt op basis van feiten. Dat narratief is een vals narratief, een kletsverhaal, maar zonder dat sprookje is de regering zijn positie kwijt. De macht van de politiek vandaag de dag is volledig gebouwd op het beeld, en achter dat beeld is enkel leegte, is nada, is niks. En Ernst doet er meteen aan mee, aan dat pokerspel, Ernst is een toneelspeler geworden, een komediant, een potsenmaker onder de potsenmakers.

Vermoedt u een complot? Er is geen complot, want daar zijn ze niet toe in staat tot het smeden van complotten. Ze voeren een toneelstuk op en elke dag passen zi zich aan, adapteren ze. Het is een evolutionair proces, zoals de EU is voortgekomen aan het doorbouwen aan het beeld. Het monster is niet rechtstreeks gewild, maar is ontstaan. Dat is hoe dictaturen tot stand komen.