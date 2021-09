Die coronpas hè, die vanaf zaterdag de samenleving in tweeën splijt en van horeca, musea en bioscopen ongewilde hulpsherrifs van Hugo's huichelende draaileugens maakt. Die is niet tot stand gekomen op basis van "ethische kaders" (die Hugo zogenaamd graag wilde). Die is gewoon door de duurbetaalde consultantshoeren van KPMG voor veel geld "geadviseerd" (hier, krantjes-PDF gestolen voor de lezers benedendeks). De spreadsheetneukende vriendjes van het WEF hebben Hugo en Mark en Wopke omgekocht om een infrastructuur op te tuigen die zorgt voor tweedeling, polarisatie, ongelijke behandeling en wie weet wat voor QR-gebonden ellende in de (nabije) toekomst. En dat ondanks allerlei onderzoeken en rapporten die zeggen dat het middel niet werkt, niet leidt tot meer vaccinaties en bovenal discrimineert. Een middel dat een jaar geleden volgens dezelfde TIEFUSLUL die het nu invoert nog zou leiden tot "een averechts effect".

"Deze maatregel is onwettig, strafbaar, woordelijk in strijd met de Grondwet, tal van internationale verdragen én resolutie 2361 van 27 januari 2021 van de Raad van Europa (zie https://lnkd.in/gcY44BXC onder 7.3.1 en 7.3.2) en mist bovendien elk nuttig effect. Dat geldt a fortiori voor jongeren tot 18 jaar. Voorts wordt deze historische maatregel genomen door een demissionair kabinet", citeren we een jurist die een dagvaarding tegen de staat voorbereidt (meer onderaan dit topic). Of misschien moeten we ons zelfs weer tot Rosanne "Vijf Reeten" Hertzberger wenden, die schrijft dat dwang en uitsluiting vrijwilligheid vervangen, en waartegen het 'tijd is om je uit te spreken.'

Klinkt eigenlijk nog te zwak maar als we het zelf onder woorden moesten brengen, gaan we al heel snel uit machteloze woede schelden met kanker en bijna hardop hopen op ongeregeldheden tijdens Prinsjesdag, morgen. Want wanneer is genoeg een keer genoeg? De coronapas, het toeslagenschandaal, de absurde formatiefarce, de overheidsgestuurde tweedelingen en de ondergraving van de democratie - door ambtenaren en eliteklassen die zelf nauwelijks gehinderd worden door regels die toch niet voor hun kaste gelden, alleen voor de servile classes die hen bedienen: die moeten maskers dragen terwijl de sterren grappen maken. Er zijn voor minder vierendeelsessies op het Groene Zoodje gehouden.

Maar dat willen we allemaal niet hè, in een land waar een tamme Holocaustvergelijking door (vermeende) coronawappies al tot Grote Morele Fophef en krokodillen-moralistische huilbuien leidt in couranten die al decennialang niets anders doen dan Fortuyn of Wilders plus iedereen die twee keer rechts kijkt voordat ie oversteekt met het fascisme vergelijken. Die huichelende honden, die knipmessende mediawoordvoerders van de doe wat ik zeg, niet wat ik doe-trogbiggen van de Orwelliaanse Orde, dat tuig van de richel.

Enerzijds laat weliswaar 40 procent weten minder plekken met de apartheidspas te bezoeken, waaronder een kwart van de dubbelgevaccineerden (waarvoor hulde), maar anderzijds betekent de keuze om je niet te laten discrimineren nog niet dat de discriminatie, polarisatie en tweedeling ophoudt te bestaan. De coronapas komt er gewoon, vanaf zaterdag, ook al werkt het systeem voor geen meter, en een meerderheid vindt het best. Het schijnt dus allemaal niet netjes te zijn om godwins te maken, maar je snapt wederom waarom in Nederland de meeste joden op de trein zijn gezet, toen. Verdomme, doen we het tóch.

Het is onvoorstelbaar en gewoonweg beangstigend met welk gemak grondrechten ondergeschikt worden gemaakt aan diep verankerde rechten, nota bene nadat we eerst ruim een jaar moesten horen hoe Rutte en zijn dieprotte demissionaire slippendragers echt nooit tot drang of dwang over zouden gaan. Maar ja, KPMG heeft een WEF-spreadsheet onder hun neus geschoven en toen gingen ze toch maar overstag. Heel het land ruzie met heel het land, en die klootzakken zitten lekker in vrijetijdskleding te ontkennen dat hun eigen huis in de fik staat.

Wat rest, is proberen de humor te zien van al die lemmingen die al maanden boos zijn op Sywert en dan vanaf zaterdag vol trots hun QR-code laten zien op een coronapas die bij elkaar is gesywert door KPMG. Losers in een laf land, geleid door ongure ondermijners van de democratie en de rechtsstaat via systemen die door het bedrijfsleven gedicteerd worden en door de politiek misbruikt zullen worden voor nog veel verdergaande vormen van sociale controle. Ons hoor je niet lachen.

How To de coronapas omzeilen

Wij ook, Geert. Wij ook.

Hup Huib Modderkolk

Wie denkt dat het hier ophoudt, moet eens naar Australië kijken, dat quarantaine-KAMPEN bouwt, of Canada, waar de "progressieve" totalitair Trudeau zegt dat het een "pandemie van de ongevaccineerden" is - woorden die Joe Biden ook al gebruikte en die worden aangewend om burgers te discrimineren op grond van het feit dat zij in vrijheid besluiten iets niet te doen. Dichterbij huis: Frankrijk en Italië. Maar hee. Dankzij Attje Kuiken kunnen we in Nederland nog wel afhaaleten scoren zonder QR-code. Ook mooi!

De zeephelling:

Coronapas? Nou, wat vinden we van dat kutpaspoort? Gevaccineerd, ga ik gebruiken

Gevaccineerd maar ik weiger

Ongevaccineerd, maar ik test niet

Ongevaccineerd, dan maar testen

Het is tijd voor opstand



Poll is Verlopen.