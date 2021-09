: Ja Aart, er is een zorg tekort omdat het totaal niet interessant is om in de zorg te werken voor een schamel loontje. Als je dus een goed salaris er tegenover zet is dat echt wel haalbaar. Iemand in de zorg verdiend 2600 tot 3500 eu. Waarom maakt de overheid niet subsidie daarvoor, zodat er een startsalaris van 4000 is, en dat het kan doorgroeien tot 5000? Er is wel subsidie voor nutteloze dingen zoals het huisvesten van mensen die niks bijdragen aan de samenleving, maar niet voor iets van nodig is.

Er liggen 600 mensen in het ziekenhuis, als dat al een zorginfarct veroorzaakt is er dus iets goed mis met het huidige stelsel. Er ontbreekt ook de wil van de overheid om het juist op te lossen. Er wordt niks gedaan aan de root cause op te lossen.