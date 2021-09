Er is een numerus fixus op verpleegkunde en artsen opleidingen. Dit is extreem dom en zorgt ervoor dat Nederland zorgpersoneel steelt uit het buitenland. Omgekeerde ontwikkelingshulp.

Als je dan al studenten op die opleiding hebt, krijgen ze geen stageplek. Wie wel een stageplek heeft, moet te veel uren maken, wordt te moe en leert daardoor minder. Ervaren personeel maakt soms weken van 60 uur, en maakt daardoor veel onnodige fouten.

Vervolgens krijgen we dan een virus. Een ramp die compleet voorspelbaar was aangezien we met steeds meer mensen op deze planeet zitten, steeds verder de planeet ontbossen en steeds meer reizen. Dit akkefietje kwam als een trein op ons af. Okay, je weet net zoals bij de NS niet precies hoe laat, maar het is onhandig om op het spoor te blijven liggen. This was years overdue.

Toen bleken we dus niet de capaciteit te hebben tijdig wereldwijd te vaccineren om een virus wereldwijd uit te roeien. (zoals we met pokken en polio hebben gedaan.) Daarna blijken we ook niet om te kunnen gaan met grote groepen vadsige mensen die tegelijkertijd ziek worden. We falen in preventie en repressie.

We weten dat er nog nieuwe virussen en varianten daarop zullen komen, en we weten dat de gezondheidszorg zonder infectieziekten dankzij tumoren, hart- en vaatziekten al te duur en overbelast is. Welkom bij de zorg in een rijk land, complete clusterfuckup die ons al anderhalf jaar kost.

Zodra de zorg weer overbelast, kan je straks met een tankje zuurstof in een parkje gaan zitten. De vierde golf in Suriname is de hoogste tot nu toe. www.rd.nl/artikel/942515-president-sa...