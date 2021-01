Dit zou weleens de eerste crisis gaan zijn die ook de VVD stemmers gaat raken.

Al die kleine middenstanders die zichzelf al fietsenmakend of haren knippend bij de VVD gingen scharen..

Die komen er nu wel achter.

Dan nog 1 miljoen overbetaalde consultant sukkels te gaan.

Daar had Pieter O. het trouwens meer over dan over de NPO. Helaas heeft geen stijl dat niet opgepikt? Zal wel komen omdat hun grootse rollenleger vnl aan het infuus van de overheid ligt? Computerlutsers met uurtje factuurtje.

Zelfs onze virus deskundigen die 'onafhankelijk' hun kennis aan de overheid moeten overdragen zijn idioot onder druk gezet om precies dat te zeggen wat de betaler wilde horen mondkapjes werken niet, want uw overheid heeft ze niet, in vliegtuigen krijg je het niet want schiphol moet open blijven, kinderen krijgen het niet want die moeten naar school, het virus komt niet naar Europa want vliegen op Wuhan is belangrijker, Het zijn alleen grote druppels want kantoren en supermarkten en internetbedrijven moeten doordraaien,

Raar he,

Al die wappies?