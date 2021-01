Dit is de werkelijke schande. Dat een stel iq-nullussen de tent afbreken, dat doen ze ook bij winst van hun voetbalclub op een andere voetbalclub, ok. Maar dit had gepland moeten zijn tot en met, en volle kracht uitgevoerd. Maar waar zijn ze mee bezig? Heeft NL te weinig besteld? Of ligt het allemaal in opslag en wachten we?

Dit lijkt op verhuizen. Je hebt types die gaan een bank op meten of ie door een trapgat past, en er dan een half uur geleerd naar gaan staan kijken. En types die het ding aanpakken en doen. En dat is waar het aan schort, gewoon beginnen, we sturen wel bij. Nu gebeurt er niks. En heb je niks bij te sturen.