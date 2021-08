Strafkolonie draait door. Het extra uurtje in de buitenlucht mag overigens alleen genuttigd worden tussen 09:00 en 17:00, want daarna is de avondklok van kracht. "From September 13, households living in the New South Wales government's Local Government Areas of concern will be allowed to spend an additional hour of recreation outdoors, as long as all adults in the household are fully vaccinated." Bij gratie overheids een uurtje extra buitenlucht tussen 9 en 5 als u volledig gevaccineerd bent, nou bedankt, STAAT. En tenzij je een vergunning bij je hebt (na breek) mag dit alles enkel in een radius van 5 kilometer rond je huis.

Ondertussen bouwt Queensland bovenstaand voor $200 miljoen een quarantainecentrum Chinese stijl naast het vliegveld. "The Queensland government is pushing ahead with its own regional dedicated COVID-19 quarantine facility. Premier Annastacia Palaszczuk announced today that Cabinet has approved the project on vacant land owned by Wagner Corporation, just outside Toowoomba, west of Brisbane. The announcement came as the state recorded two new cases of COVID-19, both in hotel quarantine. Construction started at the site near Wellcamp Airport today, with 500 beds to be available by the end of the year and a total capacity of 1,000 by March next year."

Twee personen in hotel-quarantaine, snel laat de Wagners een kamp bouwen! New South Wales telt 8,6 miljoen inwoners, heeft 21.471 besmettingen en 133 mensen stierven 'aan' corona. Queensland telt 5,2 miljoen inwoners, heeft 1.972 besmettingen en 7 mensen stierven 'aan' corona.

En dan waren we net bekomen van de MANHUNT (na breek) op niesbeer Anthony Karam die van een blokje om hield, want die kwam gister onderstaand ten einde. Na een klopjacht op de man die Australië's minister van gezondheid "the worst of the worst" noemde werd hij ingerekend wordt door een arrestatieteam in full tactical en onder luid gejuich van landgenoten afgevoerd, terwijl hij onderweg naar het busje zegt dat hij zich gewoon geïsoleerd heeft. Laten we al deze ontwikkelingen gewoon nog eens naast die speech van farmazeloot Trudeau leggen - analyse hier, filmpje na breek.

Hallucinante repo: "Covid Fugitive" gearresteerd onder gejuich van landgenoten

De manhunt naar "Covid Fugitive" Anthony Karam

Trudeau gaat tekeer tegen ongevaccineerden. Best wel: eng

Journo's die hun werk proberen te doen op dat farma-politie-eiland

LOL