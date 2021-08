En wij maar denken dat buitenterrassen gespaard bleven en het alleen om horeca binnendeurs ging. En wij ook maar denken van 21 juli tot eind augustus de coronapas alleen vereist was op gelegenheden met meer dan 50 personen - en pas vanaf eind augustus ook op gelegenheden met minder dan 50 personen. We kunnen het niet exact turven, maar sommige terrassen zien er niet uit alsof daar meer dan 50 Fransen de vrijheid vieren. Belangrijke noot: hier wordt dus gecontroleerd op de pass sanitaire, de Franse QR-coronapas die blind laat zien of u gevaccineerd, recent negatief getest of recent hersteld bent.

Technisch gezien is het dus geen vaccinatiebewijs, maar deze periode geldt wel als de laatste waarin Macron zijn bevolking vraagt het vrijwillig te doen. Macron: "Depending on the evolution of the situation, we will without doubt have to consider obligatory vaccines for everyone in France. But I am making the choice to trust, and I am solemnly calling upon all our fellow citizens who aren’t vaccinated to go get vaccinated as soon as possible." Bovendien wordt een coronatest zonder medische noodzaak vanaf de herfst voor eigen rekening, hetgeen de vaccinatiedruk natuurlijk nog verder opvoert.

Blauwe polsbandjes voor gecontroleerde treinreizigers