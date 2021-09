Weet u nog, die avondklok? Eerst werd uitgelekt dat ie er kwam, toen was er een persconferentie dat ie er kwam, en toen was er een Kamerdebat waarin de Kamer bij het kruisje tekende, maar wel voor elkaar kreeg dat ie EEN HALF UUR LATER begon. En zo gaat het nu ook bij de QR-samenleving. De Kamer heeft er de hele dag (op een hinderlijke onderbreking na) over lopen babbelen en die QR-samenleving komt er gewoon. Met een uitzondering voor de terrassen en voor tosti's met curry in de sportkantines. Dus. Als u over twee weken een pilsje drinkt op het terras zonder dat u naar de wc mag, drinkt u er dan maar eentje op Attje Kuiken en Joba van den Berg. Proost. Stemmingen, inclusief hoofdelijke stemming over de motie Wilders cs. (tegen de QR-samenleving) na de breek.

UPDATE: Motie-Wilders c.s. verworpen, nog 9 nachtjes slapen tot de QR-samenleving