Mijn militaire dienstnummer kreeg ik in 1984. Het eerste overheidsnummer was mijn fiscaalnummer in 1985 dat in 1989 werd omgezet naar een sofinummer om in 2007 het huidige bsn te worden. In 1988 is enorm veel discussie geweest over de privacy van burgers omdat het nummer 1:1 herleidt naar een natuurlijk persoon. In 2021 wordt mijn gezondheidstoestand 1:1 gekoppeld aan mijn bsn. Politici proberen aan te tonen dat via mijn QR-code niet is te achterhalen dat ik het ben. Verschil in QR-code of stempel in gele vaccinboekje boeit niet! Daar gaat het niet om, dat is rookgordijn, de Staat is op de hoogte van mijn vaccinatiestatus en/of pcr-test uitkomsten, gewoon, omdat ik zo debiel ben om dat via een digi-id in te vullen op een overheidssite hetgeen betekent dat zelfs de belastingdienst en UWV over deze info beschikt. In 1988 een enorme discussie, in 2021 vindt 85% van Nederland het geen probleem. Net als je pensioen, toets je digi-id in en je weet hoeveel euro je krijgt als je 67 wordt, waar komt die info vandaan? Welke database? Op welke index? Je BSN! Maar goed, tegenwoordig mag zelfs de barman kennis nemen van je medisch dossier. Nu nog belastingheffing afhankelijk maken van je gezondheidsstatus, de info hebben ze al.