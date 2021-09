Ik zie me nog staan, die ene keer voor de It. Ik wist het toen nog niet zeker van mezelf, maar hoopte op een verlossend antwoord in de grote stad. Vol goede moed in mijn beste come hither outfit, vraagt de portier naar mijn pasje. En dat was dat.

Nu ken ik inmiddels veel (ex-) portiers, jaren later, en begrijp mezelf ook daarom veel beter. De T. wil nu de verplichte portiers gaan controleren. Laat het het begin van het einde van het hele BOA fenomeen zijn. Soms valt er best iets goeds te zeggen van de private sector. Mensenkennis en zulks, gewoon als willekeurig voorbeeld.