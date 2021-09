De pandemie vraagt uw aandacht voor het volgende: sinds de invoering van de avondklok in januari zijn duizend ic-verpleegkundigen verdwenen van de intensive care. Zoveel minder tellen Ernst Kuipers en Diederik Gommers er minder dan begin dit jaar. Het personeelsverloop is hoog op de ic’s, maar nooit eerder verdween een kwart van het beschikbare personeel. In juni was bovendien nog niets aan de hand. Dit jaar begon met ongeveer precies 5000 verpleegkundigen, goed voor 3800 fte. Komende herfst zijn volgens de beddenplanners slechts 2775 fte beschikbaar. We hadden al argwaan: in het officiële opschalingsdocument stond vrijdag ook al geen enkel getal. In de echte wereld gaat dan gewoon op vrijdagavond de Spoedeisende Hulp eventjes op slot. Vrijdagavond was zo'n noodstop nodig in vier ziekenhuizen in Groningen en Drenthe tegelijk.

Het is een beetje gek dat in juni nog niets aan de hand is, en we in september een kwart van de zusters kwijt zijn. Als Gommers een verkeerd cijfer noemde in NRC (volgens hem was voor corona 2885 fte actief) dan had hij dat wel even kunnen corrigeren. Maandagmiddag hebben we Gommers' NVIC gevraagd of er een verklaring is voor dit grote verschil, maar het blijft sindsdien angstvallig stil. Ook de beroepsvereniging van verpleegkundigen, de V&VN, herkent het getal niet.

Kuipers' horrorgrafiek

Wel herkenbaar is een patroon, dat schuurt. Steeds als het parlement omstreden maatregelen bespreekt, krijgen Kamerleden rammelende cijfers vanuit het Erasmus MC. In januari moest de avondklok wel, want volgens ErnstraZeneca kwamen er anders 1700 patiënten gelijktijdig op de IC. Maar wacht: het is nu eind september en 85 procent van de bevolking is ingeënt. En nu zingt ineens het getal van 3500 IC-patiënten rond. Alsof die allemaal opeens tegelijk zouden worden opgenomen.

Zo is Nederland de avondklok ingerommeld. Maar blijkbaar is Maaike alweer vergeten. De meerderheid van Tweede Kamer heeft bij de NOS al aangekondigd voor een demissionaire QR-maatschappij te stemmen.

Van de verpleegkundigen met functie elders ontbreekt elk spoor. Net zoals van de 285 miljoen euro belastinggeld die juist vanwege corona is opgehoest voor extra IC-capaciteit. Genoeg geld voor inlossen van het eigen risico van 740.000 zorgverzekeringen. Of 1,1 miljoen taxiritjes van het Erasmus naar het Mediapark. Of een zorgbonus voor elke IC-verpleegkundige van een ton. How can this?

GeenStijl Onderzoekt. Helpt u mee?

Het ontbreekt in dit land aan kritische journalistiek. Zelfvoldane, innig met politieke partijen verweven publieke omroepen. Samenklittende uitgeverijen die door de staat betaald worden, onvoorwaardelijk links leunende journalisten die pluriformiteit niet herkennen als het in hun gezicht geslagen wordt en dus "het klimaat", "de migratie" of "de EU" als voldongen feiten behandelen die geen kritiek verdragen. Een overheid die onder de Rutte Doctrine alles zwart/wit weglakt in Wob-verzoeken, de burger het zicht op beleid belemmert en de soevereiniteit hoeksteen voor hoeksteen uitlevert aan supranationele "belangen".

Wat kunnen wij daar tegen doen? Niet alles. Maar wel iets. GeenStijl is een klein bedrijf met een groot bereik, dat surft op de waan van de dag. Onder die golven willen we naar parels duiken. De onderste stenen zoeken. Daar heb je duikers voor nodig, met expertise, tijd en geduld. Dat kost geld. Geld dat bij ons niet tegen de plinten omhoog klotst. Want geen staatssteun. Want niet woke. Want geen grote corporate suikerooms. Wil u meer, of minder onderzoek onder de oppervlakte? Dan kunt u dat regelen. U doet een duit in het zakje, wij zetten Wobbers en Gravers in.