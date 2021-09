Het is zo langzamerhand om woest van te worden.



Het gaat er allang niet meer om of je wel of niet gevaccineerd bent. Het is uitzonderlijk om te zien, dat verdeel en heers, dieper haar intrede lijkt te hebben gedaan in de panelen van GS, dan ooit tevoren.



Het is tijd voor reflectie.



Het 2G-concept, dus alleen welkom indien gevaccineerd of herstelt van eerdere besmetting, is begin september al geprobeerd in Duitsland. Thans waart er verslaggeving op het internet in de rondte dat op een dergelijke avond van de 380 aanwezigen er inmiddels 72! opnieuw besmet zijn geraakt.



www.wn.de/muenster/bereits-72-infizie...



De verslaggeving liep op van 26 naar 63 naar de huidige 72, dus het hoeft niet zo te zijn, dat iedereen al in beeld is. In objectiviteit is dit één verhaal en kan er niet gesteld worden, dat de media er vol mee staat. Anderzijds, is ook niet bekend, hoeveel van dit soort avonden zijn geweest. Soit, op basis van deze cijfers, waarbij op één avond 20% van de bezoekers besmet raakt, is af te leiden wanneer je 5 verkeerde avonden bezoekt, je statistisch besmet bent.



Gezien het feit dat dit verhaal al twee weken loopt moet dit toch serieus genomen worden? Het gaat om volksgezondheid en daarmee om een ieders individuele gezondheid. Het feit dat men vanuit horeca en stadsbestuur aangeeft dat men de controle niet gaat handhaven heeft een verschrikkelijke aanzuigende werking, voor de groep ongevaccineerden. Het behoeft geen betoog hoe verschrikkelijk dit is.



Waar het de besmette groep in Duitsland betrof, waren de besmetting veelal mild en a-symptomatisch van aard. Dat betekent dat deze groep dubbel gevaccineerde en van besmetting herstelde mensen, niet in de gaten heeft dat zij ziek zijn maar wel verspreidingsbronnen van Corona vormen.



Wat ook sinds meer dan twee weken bekend is naar aanleiding van een onderzoek onder 800k mensen, vaccinatie helemaal niet de beste bescherming biedt. Naar het zich laat aanzien, biedt de beste bescherming natuurlijke besmetting, gevolgd door enkelvoudige vaccinatie, daarna biedt natuurlijke besmetting de beste bescherming en daarna dubbele vaccinatie.



www.news-medical.net/news/20210830/Do...



Door mensen te vaccineren en hen te blijven injecteren met booster-shots, waarvan in verschillende landen, van overheidswege, de noodzaak is bepaald, is evenwel te beargumenteren, dat men verstoken wordt gehouden, van het verkrijgen van immuniteit die veel effectiever is en daarmee sneller een einde moest maken aan Corona.



Door het beleid dat nu wordt voorgehouden en mensen onder de voorgestelde condities weer samen te laten komen, gaat het aantal besmettingen exploderen, terwijl men weet dat dit risico bestaat.



Dat door de Jonge en consorten, op haast autistische wijze wordt vastgehouden dat er gevaccineerd moet worden, terwijl een grootschalig onderzoek uitwijst, dat dit niet de juiste manier is, is hoogst wonderlijk. We mochten toch verwachten, dat deze informatie zelfstandig gedeeld wordt door een minister van volksgezondheid.



Het feit dat hij dit niet heeft gedaan, duidt of op incompetentie of op een agenda. En of je nu wel of niet gevaccineerd bent, wat ons verbindt is dat dit in ieder geval ons nut niet dient.



Wat zin lijkt te hebben op basis van de vaststellingen in Duitsland en uit het onderzoek, is het monitoren van de mensen die besmet zijn geraakt in Duitsland om te bezien of een besmetting na vaccinatie hun immuunsysteem significant versterkt en naar aanleiding van het onderzoek, is het nu juist interessant om uit te vinden, indien je dubbel gevaccineerden, verstoken houdt van boostershots en hen op natuurlijke wijze, allicht, mild en a-symptomatisch Corona laat krijgen of hun immuunsysteem dus ook significant versterkt.



De uitkomst van wat er nu gebeurt, laat zich raden, ongevaccineerden krijgen de schuld, terwijl zij, bij handhaving van het systeem, niet actief deelnemen aan de volgende besmettingsronde. De overheid gaat weer harder inzetten op verdeel en heers en misschien is het goed om eens even uit de achtbaan te stappen en goed te kijken wat er hier nu gebeurt, want er klopt geen qlaute van.