: De VS heeft de inval niet kunnen voorkomen, maar ze hebben wel olie op het vuur gegooid. De VS was al sinds 2008, tegen de uitdrukkelijke wens van landen als Frankrijk en Duitsland, aan het pushen om Oekraine bij de NAVO te krijgen. Dit is in 2008 direct al door Rusland als een rode lijn gedefinieerd. Maar de VS is doorgegaan met haar koers, en het is helaas geescaleerd.

Dit zijn slechts feiten, en de gevolgen zijn dat zowel de EU als de gewone Russen hier slechter van zijn geworden. Daarentegen is de positie van de VS en die van Poetin juist versterkt. Je kan dit op zijn minst een geopolitieke flater noemen, maar als je cynisch bent kan je ook stellen dat dit geopolitiek gezien een meesterzet is.