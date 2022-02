Stel, ik werk bij Ajax en ontvang op mijn werktelefoon out of the blue zo'n dickpic van ome Marc.

Hmm, dat lijkt me toch sterk. Daar zal toch een contact aan vooraf zijn gegaan.

Hoe dan ook, op enig moment ontvang ik die foto.

Dan zou ik zeker naar Marc toegaan om hem er het mijne van te zeggen als ik dit niet op prijs stel.

In dat geval snapt hij ook direct hoe de vork in de steel steekt en kan hij niet jaren na dato zeggen dat hij nu pas het licht heeft gezien.

Om Mark te passeren (ghe) en meteen naar Van der Sar te stappen klinkt erg onlogisch . Mocht dat toch gebeurd zijn, dan lijkt mij dat Sar dat wel is bijgebleven én dat er afspraken over vervolgstappen zijn gemaakt. Nu ontkennen zou dom en onlogisch zijn.

Die vrouwen moeten onderling met elkaar hebben gesproken. Misschien dat ze verbolgen waren dat zij niet de enige '"teachers pet" zijn , hebben ze geconcludeerd dat Marc een viezerik is en zijn er gezamenlijk (?) stappen ondernomen.

Om hun eigen rol te verkleinen, is hun verontwaardiging vergroot. Misschien ook wel door een gevoel van afgewezen zijn... Het is een aanname, maar ik denk dat er een of meerdere vrouwen teleurgesteld zijn geweest.

Dit is maar een theorie maar meerdere volwassen vrouwen, foto's van jaren geleden,... ik weet niet. Toen er niets met hun klachten gebeurde, hebben ze geen andere baan bij een leuker bedrijf gezocht?Voor mij is het geen uitgemaakte zaak dat die vrouwen in dit geval slachtoffer zijn. Grijs gebied...