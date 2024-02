Samantha weer naar de naaiclub dan kan de televisie lekker op VOETBALLEN. Het belachelijke Ajax in de Donald Duck Divisie bij de poolcirkel tegen de levertraantankers van BodΓΈ/Glimt. Eerste wedstrijd werd met mazzel nog 2-2. En daarna (om 21.00 uur) Feyenoord een divisie hoger tegen de fonteinmeiden van AS Roma, het losbandige schopteam vol asocialen, idioten, criminelen, tijdrekkers, weggooiers en doorgesnoven gekken. En landverrader Dean Huijsen, de in Nederland geboren verdediger die zijn Spaanse paspoort net iets leuker vindt dan zijn Nederlandse document. Nou, dan toch lekker niet joh! Hup Holland!