Gefeliciteerd allemaal! Vanaf morgen is de aarde alweer OPPERDEPOP voor het boekjaar 2022. Earth Overshoot Day. Een soort van Moederdag, maar dan voor de aarde, en met bloemstukjes van het tankstation. Niet verwarren met Tax Freedom Day — de dag dat je voor jezelf ging werken in plaats van voor die fukkers die met CO2-machines naar Curacao en New York vliegen — dat was op 20 juni. Earth Overshoot Day is een c a m p a g n e, net als Moederdag (bloemenboeren), Kerst (Coca-Cola) en de NPO (regering) en wordt georganiseerd door het Global Footprint Network, de zoveelste aan Davos gelieëerde bullshit-club. Eigenlijk hebben we ZAT natuurlijke hulpbronnen in Nederland, maar die verkopen we liever aan Duitsland dan dat we ze in onze eigen gasopslag te stoppen.

Am Mittwochvormittag stieg der Preis für eine Megawattstunde niederländisches Erdgas zur Lieferung im August im Vergleich zum Vortag um etwa zehn Prozent bis auf 224 Euro. (BILD)

Over Duitsland gesproken, die arme energiesloebers spelen nu tegen de puissantrijke Franse kernenergie-dames op het EK in Engeland. LIVESTREAM. Oant moarn, of wat er dan van over is.