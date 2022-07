Mannen kijken NPO1

Nou jongens, even een weekje televisie kijken hoor, misschien is er nog wat op!

MAANDAG

We zitten er helemaal klaar voor! Goh wat leuk op NPO1, Dionne dicht bij de first ladies! Dionne is natuurlijk Dionne Stax, overal waar ze op televisie verscheen stortte de boel in, bleef het huis brandend en zonder kijkcijfers achter en nu mag ze als de oude kaas-potpourri van Geraldine Kemper-crème uitgesmeerd over een vaal toastje nog even zélf een übersaai onderwerp kiezen en dan de halve wereld overvliegen om allemaal Natasha's en Sheila's te interviewen voor informatief kwebbelcircus, zogenaamd over de First Ladies, maar het gaat natuurlijk om DE ERVARING, lieve mensen. De ervaring. Er kijken kennelijk 600.000 mensen naar Dionne, maar dat is alleen maar omdat het primetime NPO1 is, en driekwart van de televisiekijkers van Nederland 80 jaar of ouder is, de tv aanknipt op '1' en dan vredig in slaap sukkelt met de verwarming op 25 en een glaasje advocaat naast de sjoelbak om in sommige gevallen helemaal nooit meer wakker te worden. Gefeliciteerd met je heerlijke kijkcijfers Dionne, je programma is vreselijk, tot snel om 18.33 uur in de krochten van een kookprogramma op Net5. Dan NPO2, het Uur van de Wolf (gaap) en Nieuwsuur, in de magnetron van Jeroen Wollaars opgewarmde nieuwsprak van vorige week met meestal uitgekauwde takes en, toegegeven, af en toe een interessant sausje. Weliswaar heeeeeerlijk om bij in slaap te vallen maar we moeten nog de hele avond en jongens jongens wat zou er toch op NPO3 zijn, is het misschien een IQ-test, een Pikmeet-quiz of een andersoortige test hoe weinig achterlijk je bent. NOU DAT ZULLEN WE JE VERTELLEN, het is vandaag de Nationale Reistest. Ssssslurpvehikel NPO3, verreweg de favo televisiezender van Martin Bosma, heeft maar weer eens gedaan wat iedereen doet die zonder ideeën achter een bureau op een Parker Jotter zit te klikken maar een deadline heeft van de grote baas: dan smijt je een zwik BN'ers van de BC-categorie in een ruimte voor een of andere test. En niet zomaar een test, de NATIONALE Reistest, het is een wonder dat deze test het predicaat Koninklijk nog niet heeft ontvangen; de Koninklijke Nationale Reistest. En dan is het ook eens nog een herhaling. Omdat Wokkelboer vorige keer te deftig met haar reet stond te zwieren én NPO3 er eigenlijk alleen maar is voor het kleurenpaletje en de diversiteit is de presentatie in handen van Dinges Dinges en Dinges Dinges Dinges van wie we nog nooit hebben gehoord. HA-HA de presentator vraagt zich af: waarom zou ik meedoen? en toen zijn we gestopt met luisteren. Weet je wie er ook zit, als BN'er? JAN VAN HALST! Jan van Halst, die alleen maar profvoetballer was omdat hij zo'n lekker kaal hoofd had. RTL4 dan, het enige programma van de week waar we wél lachend voor gaan zitten: Kopen zonder Kijken. Wat een machtig programma. En die huizenmarkt! Die huizenmarkt! Water bij de wijn, concessies doen, dromen opgeven, het komt allemaal voorbij. Martijn Krabbé, een absolute vakman. Hoe hij mensen laat balanceren op het randje van comfort en ongemak. Makelaar Alex van Keulen, de enige man ter wereld die het zou flikken een mooie woning te kopen in Helmond en dan natuurlijk wonderaannemer Bob Sikkes, aan wiens hand we zouden meelopen tot aan de poorten van de hel. Geef die kampioen 'een tonnetje' en hup, kastje 60x40 hier en 80x40 daar, ik wil daar de plee en dan de badkamer zus en zo, en dan een groot badkamermeubel, daar een douche, ik ga even bellen voor extra budget, ja Samantha en Edgar ik creëer volume, ik zou echt heel erg blij zijn als we 40.000 euro kunnen vrijmaken voor extra volume, okee Rayan jij doet dit en Jack, je weet wat je moet doen met de kozijnen, Bob Sikkes, absolute droomvent. Ho ho ho ho ho Roos Reedijk van Roos Reedijk Interior, Roos ik vind het weer prachtig wat je allemaal hebt gedaan met die (verlichte!) trap van Upstairs Traprenovatie, die keuken van Keukensale.com, de kozijnen van Belisol, de meubels van Eijerkamp, de badkamer van SaniSale.com, de vloer en de plinten van Carpetright, in godsnaam Roos geef ons ook zo'n greeploze keuken met keukenblad van marmerlook en zo'n heerlijke GROHE BauFlow L-size wastafelkraan met waste - chroom. Het is maar goed dat er een 'leuk' programma is op RTL4 want van de andere RTL's hoef je het niet te hebben. Het succes van Kopen zonder Kijken geeft de zenderbaas van de RTL'en namelijk een veterstrikdiploma om op de andere zenders alleen maar belegen troep uit te zenden. Op RTL5 namelijk: de hele avond Gordon Ramsay Oorlog in de Keuken, dat was in 1989 weliswaar heel erg leuk, de man heeft een wurgcontract afgesloten met RTL5 dus moeten we dag in dag uit kijken naar het toneelspel van deze walgelijke poseur. Zullen we iets verklappen? Gordon was dit keer in [plek ver weg] en daar had [naam] een goedlopend restaurant maar toen gebeurde er [gebeurtenis], de chef genaamd [naam] kan niet koken en de menukaart is veel te groot, maar toen kwam Gordon Ramsay langs en POEF alles ging * spoiler alert * weer fantastisch. Ondertussen zijn we aanbeland in het debielste hoekje van de televisie en bedenk op voorhand dan even dat deze zenders daadwerkelijk ZENDERMANAGERS hebben die gaan over de programmering. SBS6, ook wel Purmerend 1 genoemd, het paradepaardje van John de Mol, de man die heel veel programma's heeft bedacht en (terecht?) heel veel credits krijgt, maar nu tussen het aanhoren van geleuter over grensoverschrijdend gedrag (HUTS met je gezeik) alleen nog maar goede sier probeert te maken met SBS6. U weet wel, SBS6, waar je oogballen worden verkracht door vakantieparkencrack als Massa is Kassa (binnenkort komt er trouwens wel een spetterende aflevering tussen Peter en Nicolleke, zo zagen we op WhatsApp) en Chateau Meiland, een clownsschool vol acteurs die gevangen zitten in een vicieuze cirkel van uitgelachen worden en anderen uitlachen, omdat ze zoveel cash vangen. De avond wordt afgesloten met Shownieuws, een kringgesprek rond de allergrootste zakkenwasser van de Nederlandse televisie: Ronald Molendijk, die écht helemaal niks kan, maar heel vaak de zak van zijn vriendje tv-capo Lulrand Galjaard heeft gewassen en daarom om verder onbegrijpelijke redenen op die plek mag blijven zitten met zijn slappe gezwets. Nee, dan RTL7, de mannenzender, MEER VOOR MANNEN, met deze maandag 400 herhalingen van Pawn Stars, die voorafgegaan worden door 400 herhalingen Flodder, en dan tussendoor nog een paar afleveringen Storage Wars, dan is er 's avonds een of andere film voor mannen (heel veel wapens, heel veel explosies) waarna we weer in onze stoel kunnen zakken van geluk met nog twee afleveringen Flodder en dan is het alweer tijd voor Teleshop. Meer voor mannen, we flikkeren de halve avondprogrammering vol met Flodder en Teleshop, prachtig, allemaal voor mannen. Schat haal jij in godsnaam bier, doe maar Kanon, de jongens en ik gaan de hele avond Pawn Stars en Flodder kijken. Dan door naar Veronica, klaarblijkelijk: de humorzender. Als Veronica de humorzender is willen we dood. Eerst tien uur tekenfilms voor de kleuters en dan in de vooravond twee keer honderd jaar oude afleveringen van The Big Bang Theory, dan twee keer Two and a Half Men, dan weer twee keer The Big Bang Theory en als er geen Champions League op tv is (zoals nu) wordt de hele avond volgepropt met FBI: International en andersoortige vulling die je 's ochtends kan vinden bij je avondkots. Net5, de vrouwenzender en derhalve de heeeeele godganse dag allemaal keuken- en kookprogramma's. Ooooo Denise, wat maak je toch een lekkere risotto klaar. Jaaaaa Jan-Patrick, het liefst doe ik er nog een snufje zout over ook. Oooooo Denise wat neem je toch veel risico. Kitchen Rules dit, MasterChef Australia dat, SuperChef dit, ShootoutChef dat, met als tragische dieptepunt 'Wat eten we', waarin tv-kok Roberta Pagnier elke werkdag een lekkere en gezonde maaltijd op tafel flikkert. "Binnen een half uur maakt heel Nederland samen in een handomdraai een inspirerende maaltijd." Het is mooi dat de maaltijd inspireert want de programmering doet dat in ieder geval niet. Alle gaten worden trouwens opgevuld door 400x Hart van Nederland. We willen naar bed. Is er nog iets? O ja, RTL8, de geneeskundezender, volgepropt met medische drama's, omdat Medisch Centrum West in 1991 zo lekker populair was. Hé Tijmen, heb jij al gestudeerd voor je tentamen Hematologie en Oncologie? Wel Jasper, ik heb maandag de hele avond naar RTL8 gekeken. ER, drie keer The Good Doctor, een beetje Law & Order (we kennen precies NIEMAND die dat ooit heeft gekeken) en dan weer ER om de avond af te sluiten met Arie Boomsma-diarree-tv voor totale losers: Teleshopping. Vreselijk.

DINSDAG

Goh zou er soms vrouwenvoetbal op televisie zijn? Ja natuurlijk, op NPO1. Veel leuker dan mannenvoetbal! Bij de mannen heb je allemaal passes die aankomen, tactieken die werken en keepers die ballen tegenhouden. SAAI! Maar we zitten hier niet voor de sport, we zitten hier voor de entertainment, en dus slaan we het verschrikkelijke NPO2 ook maar even over voor een sprongetje naar NPO3. Wat zou het vandaag zijn, een Test, een Quiz of iets over neuken? Dat laatste, de Sekszusjes, maar omdat wij opgegeven hoopjes verdriet zijn in de slaapkamer gaan we - terwijl onze vriendinnen jankend toekijken - over naar RTL4 en dan begint de ellende weer. Eerst Voor hetzelfde geld, een slap aftreksel van Kopen zonder Kijken, maar dan niet met een vakman als Martijn Krabbé maar met Natasja Froger. Natasja Froger op televisie is het equivalent van een traangasgranaat tijdens het snijden van de uien. Het was al niet leuk, en dan komt * BOEM * Natasja Froger. Natasja Froger is de Koningin Midas in de upside down van de televisie: alles wat ze aanraakt verandert in een traan. Valt het weleens op dat mensen altijd moeten huilen, en dat Natasja Froger ze dan gaat troosten met een arm om hun schouder? Dát is het dus! Die mensen huilen niet omdat ze getroost worden, die mensen huilen omdat ze aangeraakt worden door Natasja Froger. Daarna Cumberto Tan, die om onbegrijpelijke redenen nog steeds een talkshow heeft, samen met zijn maat Wouter de Winther, maar toen zaten we alweer op RTL5, te kijken naar de zoveelste aflevering van Gordon Ramsay Oorlog in de Keuken, dit keer had [naam] een restaurant maar het ging niet goed en chef [naam] kon niet keuken maar toen kwam Gordon en nu is alles weer goed. Op SBS6 dit keer geen Massa is Kassa, maar het tenenkrommende Urk, waar de hardwerkende vissers van Urk, zonder dat ze het zelf doorhebben, worden weggezet als een stel incestueuze idioten, en daarna is het weer de beurt aan het hemeltergende Chateau Meiland. Goh nou, wat zou er nu toch weer gebeuren in het leven van Martien Meiland? De inhoud lijdt bijna net zo veel aan boomrot als de programmering van RTL7. Dit is de programmering van 11.19 uur in de ochtend tot 02.05 in de nacht: Idioten op de Weg, Idioten op de Weg, Idioten op de Weg, Idioten op de Weg, Idioten op de Weg, Flodder, Flodder, Pawn Stars, Pawn Stars, Pawn Stars, Pawn Stars, Storage Wars, Storage Wars, Storage Wars, Pawn Stars, Pawn Stars, Pawn Stars, Pawn Stars, Pawn Stars, Pawn Stars, Flodder, Flodder, Flodder, Flodder, Flodder, Teleshop, Teleshop einde. Het is slechts net iets erger dan Veronica - net als SBS6 een paradepaardje uit de stal van John de Mol - met wéér honderd keer The Big Bang Theory, Two and a Half Men en dan een zeikfilm. NET5 slaan we vandaag over, we bestellen pizza. RTL8 is weer een mengelmoes van ER, The Good Doctor en Law & Order en waarom spoelen we die zender niet gewoon door de PLEE.

WOENSDAG

Nou daar gaan we weer. NPO1. Hele dag SPORT, de favoriete bezigheid van Bert Brussen. Voor de Tour de France gaan we nog wel even horizontaal want WAT EEN ETAPPE maar vrouwenvoetbal, zie dinsdag. Na vrouwenvoetbal is het tijd voor de Avondetappe met Dione de Graaff. De allermooiste Touretappe in járen en wie hebben ze uitgenodigd als tafelgast? De poseur Marcel van Roosmalen. Heel leuk en geinig hoor, die act dat alles vreselijk en stom is, maar in casu volstrekt ongepast en precies de verkeerde man op het verkeerde moment. Een blok vet kan soms best lekker zijn, maar niet als je 'm in je bier smijt. Van de Slimste Mens op NPO2 vallen we in slaap en op NPO3 is een documentaire over de Bee Gees, jullie vriend Mosterd heeft in 2014 welgeteld 1 nummer van de Bee Gees geluisterd, en in 2018 nog 1x. Beide keren was dat het nummer Stayin' Alive en dat was meer dan genoeg om het NOOIT. MEER. WEER. te doen. De meeste mensen die ooit naar de Bee Gees hebben geluisterd zijn nu dood of staan op het punt om dood te gaan. RTL4 heeft weer de hele dag Eigen Huis In Puin-meuk en andere Droomvilla-crack, maar gelukkig is er ook Ik Weet Er Alles Van, met de volstrekt waardeloze Ruben Nicolai. We menen te herinneren dat Ruben Nicolai nog leuk was toen hij een Lama was, maar wat dat betreft is hij hetzelfde als een pak vla. Een pak vla dat je in 2005 hebt opengemaakt is nu ook niet meer goed. WELK BELGISCH DORP ZIEN WE HIER AFGEBEELD? Geel! O ik dacht in verfroller, hallo ik woon in verfroller, ja echt supergrappig. RTL5 weer 100x Gordon Ramsay en daarna Obese - goh waarom zouden al die mensen zo ongelooflijk vet zijn? Omdat ze de hele dag naar mensen die vreten moeten kijken! Op de campingzender gaat het vandaag over huizen, met droomhuizen op het platteland, rijke mensen die ruilen met arme mensen en kinderen die een huis kopen. Het is allemaal net iets slechter dan Kopen zonder Kijken maar dat is dan ook waar SBS6 voor is op- en ingericht. Doen wat andere zenders doen, maar dan net iets slechter, zodat domme mensen het heel leuk vinden, vooral (dus) mensen uit Purmerend. Dit keer is het maar de vraag of die mensen uit Purmerend wel voor de buis zitten, want afgelopen weekend zaten ze allemaal in Oostenrijk, in een oranje leeuwenpak vrouwen onheus te bejegenen. Als je tijdens de Grand Prix van Oostenrijk was gaan inbreken in Purmerend was de kans groot geweest dat er niemand thuis was, want de halve stad zat op de camping dingen te slopen, bier te zuipen en 'daar moet een piemel in' te tetteren. RTL7 heeft weer 1000x Pawn Stars afgesloten door twee schijtfilms, namelijk 47 Meters Down (5.6 IMDB) en Dark Tide (4.3 IMDB). Kennelijk willen ze de mensen bewust achterlijk houden door het aankopen van totale troep, of het is het enige wat te betalen is, dat kan natuurlijk ook. Wel gaan beide films over duiken en haaien en dat is dan weer wel exemplarisch, want alles wat RTL7 doet leidt tot een pijnlijke dood op eenzame diepte. Veronica doet wat het al de hele week doet, namelijk zendtijd verkrachten met Two and a Half Men en The Big Bang Theory, en daar zijn we dan alweer weg voordat de films beginnen. Net5 hebben we reeds opgegeven en SBS9 bestaat alleen nog op papier.

DONDERDAG

NPO1, de belangrijkste publieke zender van het land, vult de vroege avond met Italië tegen IJsland in het vrouwenvoetbal. Bent u ook zo benieuwd of Arnardóttir een goede pass heeft richting Brynjarsdóttir? KIJKEN DAN! Daarna de een op laatste aflevering van Ten minste houdbaar tot, waarin het rommelt in de relatie van Anna (Ricky Koole) en Paul (Ruben van der Meer). Allereerst heel veel applaus voor Nederlandse series en films, wel is het jammer dat Ruben van der Meer (het minder debiele broertje van Ruben Nicolai) een hoofdrol heeft. Ruben van der Meer is vooral goed als stem in kinderfilm Turbo, uitsmijter in een slechte misdaadfilm of taxichauffeur in iets anders - acteren kan hij eigenlijk niet zo goed (*). Ricky Koole kan dat wél, maar zij zal GeenStijl wel weer niet leuk vinden, en dan is dat genoegen toch gewoon geheel wederzijds! Bij de Slimste Mens zit Rennie Rijpma en hoewel een Rennie uitstekend helpt tegen de chronische zuurbrand die Hans Nijenhuis heeft veroorzaakt besluiten we uit zelfbescherming niet te kijken, alsook niet naar NPO3, want daar is weer vrouwenvoetbal. Onze hoop is gevestigd op RTL4, met Ik weet er alles van (zie woensdag), B&B Vol Liefde (dit kijken we niet wegens overdaad aan boomers die op elkaar willen kruipen) en Renze Klamer. Renze werd misbruikt ten faveure van het broertje van Mussa en gaat nu als een zeefilm op RTL7 ten onder aan het Syndroom van Talkshow. Het is namelijk: overal en ALTIJD hetzelfde. Dezelfde tafel, hetzelfde decor, hetzelfde type publiek, dezelfde vooringenomenheid, dezelfde takes, dezelfde politieke oriëntatie, dezelfde gasten. vvd-woordvoerder Wouter de Winther zat er al, Angela de Jong zat er al en omdat Peter R. de Vries is neergeknald zat Kees van der Spek er. Kees van der Spek, de eeuwige eerste op de reservebank van de familie De Vries. Het is trouwens een wonder dat Renze überhaupt nog aan die tafel zit, want de redactie heeft 'm eerst nog even een week lang terug moeten zoeken in de reet van Roger Federer, waar hij zich had ingegraven - precies hoe alle andere recensenten vuistdiep in de bips van Renze zijn gekropen. Want hij heeft: de gunfactor. Wie NIET de gunfactor in ieder geval niet heeft, is Gordon Ramsay, met zijn eeuwige gekleuter op RTL5. Wél een welgemeende highfive naar John van den Heuvel. Dat is weliswaar een lul, maar wel een vakman. Gewoon, een soort Martijn Krabbé met een hogere lulfactor. John van den Heuvel doet het programma Ontvoerd, zeg het levenswerk van Peter R. de Vries gejat, maar dan gejat en iets slechter. We kijken uit principe niet naar programma's van John van den Heuvel maar hij zet zich in voor (een paar) mensen en dat is prijzenswaardig. Bedankt John van den Heuvel voor alles wat je voor die mensen hebt gedaan - dit keer zet John zich in voor Korien. Wie zich ook inzet voor mensen is mr. Frank Visser op SBS6. Frank Visser is de leuke versie van die malle pikvogeltekenaar, die zijn programma heeft afgepikt. Frank Visser zou je opa kunnen zijn, die altijd bemiddelt in problemen tussen oma en kleinkind. "Nee Keesje, oma zei dat ze je 5 euro zou geven voor op de kermis" - Jamaar ik wil 10 - "Dit is mijn oordeel en daar moet u het mee doen." En zo is er weer een kind ongelukkig dankzij Frank Visser. Welnu, Frank Visser reist af naar Maarheeze waar Jeanny (spreek uit: sjannie) en Pierre (spreek uit: pjèèr) zich kapot ergeren aan de vier sparren in de tuin van Rachel. "Die verliezen namelijk zoveel naalden dat Jeanny regelmatig de tuin moeten stofzuigen." Jeanny uit Maarheeze is de eerste debiel aller tijden die haar TUIN stofzuigt. En tussen dat geweld loopt dan Viktor Brand. Viktor Brand is misschien wel de allersaaiste presentator van Nederland. Als Viktor Brand een hond was, was hij een kruising tussen een golden retriever en een kermisattractie. We worden altijd enorm agressief van die gespeelde vriendelijkheid van Viktor Brand, we willen niet weten wat voor zieke dingen hij allemaal uitspookt in de slaapkamer, het is maar goed dat Viktor Brand niet schildert, zoals Barnett Newman met diens abstract expressionisme uit de hel. Snel door naar RTL7, waar het weer de hele avond gaat over haaien en waar ze met 47 Meters Down: Uncaged een nóg afgrijselijkere film dan 47 Meters Down van een avond eerder hebben geprogrammeerd. Wie zijn toch die mensen. Veronica, Net5 en RTL8 slaan we over, want we willen stiekem nog niet dood. Op SBS9 is het de beurt aan Undercover, het was honderd jaar geleden al op Netflix, maar het is goed te zien dat bejaarden ook nog kunnen genieten van de avonturen van Ferry Bouman, die als hinderlijke onderbrekingen tussen 80 reclameblokken door zijn gedrapeerd. Is het allllll vrijjjjjdagggggg?

VRIJDAG

Mosterd: "Sybrand Niessen!"



Ronaldo: "Dood?"



Mosterd: "Nee, hij heeft nog steeds een programma."



Ronaldo: "Zeker! Omroep Max! Vakantieman, ofzo?"

Mosterd: "Sy-brand Nies-sen"

Spartacus: "Ken ik niet, ik doe niet aan namen"



Paarse broek: "Gezondheid!"



Mosterd: "Gezondheid?"



Paarse broek: "Niessen"

Ja we maken wat mee op GSHQ, zou het bij Philips ook zo radicaal gezellig zijn

ZATERDAG

The Connection met Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs van Nieuwkerk fladdert sinds zijn afscheid bij DWDD in een rechte lijn naar de hel, alleen is de weg bezaaid met hinderlijke onderbrekingen als The Connection. Dit keer mogen allerlei dj's van de radio (dat is een soort tv maar dan zonder beeld) opdraven en het is fijn dat Matthijs van Nieuwkerk het leuk vindt een quiz te presenteren, de rest van Nederland vindt het niet leuk. Dat is niet alleen af te meten aan de kijkcijfers, dat is ook af te meten aan het gesprek op straat. Dan sta je weer bij de bakker voor het halfje bruin, of zit je bij de kapper in de stoel, en dan gaat het de hele tijd NIET over The Connection, gewoon omdat er geen ZAK aan is. Wel is er weer een blik halve en kwart BN'ers opengetrokken. BN'ers zijn toch wel de vervelendste uitvinding sinds de uitvinding van de televisie, en zeker BN'ers van dit niveau. Samenvattend: we hebben Met het mes op tafel, dat is geweldig. Dan is er het al eerder genoemde Ik Weet Er Alles Van met de afgrijselijke Ruben Nicolai, Weet ik Veel met Beau, de 1% Quiz (van die andere Lama), het vreselijke Beat the Champions, het Beste Antwoord (Winston Gerhashtacsiqongubwiwgbatbuwiztz), de Slimste Mens natuurlijk en dan was er nog Vier is te veel met Sander Lantinga, maar dat was zo hemeltergend slecht, dat het in recordtempo van de buis is gehaald; zelfs de inwoners van Lelystad-Jol waren niet achterlijk genoeg voor Vier is te veel. De quizificatie van de Nederlandse televisie is een tumor. Alleen maar bedoeld om mensen zwakbegaafd te houden. U denkt misschien: goh van zo'n quiz steek ik misschien wat op. Nee hoor, dan moet u maar een boek lezen. Er is zó hemeltergend veel debiele troep op televisie en alles is tegenwoordig een quiz. En als er geen quiz is, is er wel een quiz over een quiz. Waku Waku komt zelfs weer terug. WAKU WAKU. Op NPO2 is een detective speciaal voor mensen van 100 en op NPO3 is er vrouwenvoetbal, maar niet voordat we gekeken hebben naar Heel Vlaanderen Bakt: kids. Dus het concept is al uitgemolken met een concept, namelijk kids. En dan melken we dat concept uit met een versie uit een ander land - een concept van een concept, en dat zetten we dan op een zender die al onder vuur ligt omdat er geen REET te beleven valt. Op paradepaardje RTL4 is Oh wat een jaar, wat allemaal lijkt op wat Marjolein Keuning vroeger deed, maar dan veel slechter. Als je in het publiek zit is het VERPLICHT lachen, anders krijg je een boete. Je ziet al die knakkers ook denken: wel wel, ik zit hier alleen maar omdat ik mee moet met Samantha - zodat hij zondag weer ongestoord Formule 1 kan kijken. Daarna Weet ik Veel, een van die miljoen quizzen op de Nederlandse televisie, met Beau van Erven Dorens, die niet alleen talkshowhost is, maar ook quizmaster. Het doet ons denken aan de tijd van Ruud Gullit bij Chelsea, toen hij zowel coach als voetballer was, of John Surtees, die zowel wereldkampioen motorracen als wereldkampioen Formule 1 werd. Dat zijn uitzonderingen die twee dingen tegelijk kunnen (en Gullit was trouwens een vrij matige trainer, wel kan hij heel goed klagen) - Beau is niet zo'n uitzondering. RTL5 pompt de hele avond vol met Helden van Hier. Dat is geen show over de Nederlandse hulpverleners, het is een show over Belgische hulpverleners, een ander land. Weet je wat, laten we gewoon een keer Helden van Hier Democratische Republiek Congo doen, als het toch allemaal niet boeit, en we in Nederland klaarblijkelijk te achterlijk zijn zélf zo'n programma op de buis te houden. Zijn de subsidies op? Of komt er niemand meer van de filmacademie om wat gaatjes te vullen? Okee, dat Bureau Burgwallen was nog wel te vreten, maar DE REST. Jongens, DE RÉST. SBS6 gaat hedenavond natuurlijk volledig camping met Sieneke-sjalalalie-zooi. RTL7 zit nog steeds in Shark Week met allerlei gare duikfilms EN DAN TROMGEROFFEL VOOR HET ALLERBESTE OP TELEVISIE VAN DEZE WEEK. Op Veronica. Apocalypse Now. De beste film aller tijden - alleen Interstellar komt in de buurt - en nog steeds als we een Suzuki zien is het van 'yo man yeahhhh that's a good one sukiyakiiii'. Enfin, dik vier uur met alle reclames erbij, maar dan kunt u eens even goed over het leven denken, en we hoeven ook niet meer verder naar Net5 (troep), RTL8 (troep) en SBS9 (troep).

ZONDAG

Simone Kleinsma op NPO1 voor een intiem gesprek met iemand dus die slaan we als de wiedeweerga over, want Simone Kleinsma was wel leuk toen onze oma nog leefde, maar nu niet meer. Door naar NPO3, voor Tom Waes. Tom Waes mag mooi wél in onze vriendenkring. Maar niemand is perfect, ook Tom Waes niet, hij heeft zijn vriendin Merel uit zijn leven gewist. Dit keer gaat Tom Waes naar London. Het is een soort 3 op Reis, maar dan een stuk minder infantiel, met minder kinderachtige presentatoren en met veel meer liefde gemaakt. In tegenstelling tot de Nederlandse reisprogramma's voelt het niet of Tom Waes zichzelf aan het verkopen is, zoals al die muizen op NPO3, of zoals Matthijs van Nieuwkerk met zijn obligatoire quiz om maar een beetje in de spotlights te blijven. Het voelt daadwerkelijk of Tom Waes een mooi programma probeert te maken. En, misschien zitten we er helemaal naast, maar dat kunnen we waarderen! Een dikke 5 sterren voor Tom Waes voordat we doorzeilen naar RTL4 voor weer het volgende hoofdstuk in de quizificatie op de Nederlandse televisie, namelijk Beat the Champions. Die Champions zijn bijeen geraapte BN'ers uit de Keuken Kampioen Divisie maar dat mag de pret niet drukken: de quiz is precies hetzelfde als alle andere quizzen, alleen met een ander decor en wat tegenstanders op een balkon. Daarna de Postcode Loterij, de allergrootste emotionele chantage van Nederland, met het labradorgezicht van Caroline Tensen als vertrouwde honing waar dolende bejaarden als mieren opduiken, met een of andere net iets te onduidelijke kraskaart (die lag toevallig nog in de brievenbus) in de hand, op weg naar de gouden bergen, het kost slechts €14,50 per keer en als u niet meespeelt bent u echt een dombo, al uw buren spelen ook mee dus u moet wel. Om aan te dikken dat er een miljoenmiljard prijzen vallen sluipt Winston Gersnechhceytwncnohrbiuqwitz gnuivend door Nederlandse voortuinen van Gerda's en Pietten die zo achterlijk zijn geweest mee te spelen. "Goh Gerda wat geweldig je hebt 10.000 euro gewonnen." Nou Winston Gershtiwhtiwhzchchchchchznzaonwrunqpikhoofdwitz, 14 trekkingen per jaar x 14,50 = 203 en ik speel al 50 jaar mee = 10.150 euro maar bedankt hoor! En het gezicht van al dit kwaad is dus Caroline Tensen, de duivel in een carnavalspak van Caroline Tensen. Op RTL5 een klusprogramma met John Williams, die we nog kennen als de Call TV-kloon van Jeroen van der Boom, alleen kon hij niet zingen - en John Williams kan ook niet zingen. Toch mogen we John Williams wel, want hij is zo kneuterig, dat het oprecht is. Wat kunnen we waarderen aan John Williams? Twee dingen: 1) hij doet altijd aardig en 2) hij is al heel lang samen met Priscilla. De campingzender heeft die gare quiz met Winston Gerasfalkjhwkinwtjnaskfjbakwitwitcz, die wandelende bak havermelk met het Syndroom van Molendijk. We kappen ermee. Nederlandse televisie, het is gewoon niet gemaakt om naar te kijken.

Televisiepoll Waku Waku komt terug! Maar welk tv-programma MOET WEG? NOS Journaal

Opsporing Verzocht

LINGO

Ongehoord Nieuws

Wekelijks gesprek met de minister-president

De Slimste Mens

Vis TV

Zomergasten

Wegmisbruikers

Alles van Winston Gerstanodinges



Poll is Verlopen.