Kent u de NOS? Nee? DUH! U bent geen 76+ dus ja. Anyway. Vroeger had de NOS een blanke babyboomer (M) als baas en was alles okee bij die NOS. Maarja, NPO, dus inclusief. Gevolg: vrouw als hoofdredacteur. En sindsdien doen ze bij de NOS punt En El steeds minder aan journalistiek en steeds meer aan van die laffe, tamme, propagandistische wokeshit waar ze bij AD, NU.nl, Donald Duck, Volkskrant (hahaha, zelfde uitgever!) ook zo vaak aan doen. En bij RTL Nieuws ook eigenlijk. En bij...ja waar eigenlijk niet? Bij Geenstijl, Nieuwnieuws en TPO niet, dat was het wel. Maar, wie beweert moet ook onderbouwen (les 1 schooltje voor journalistiekje). Dus. Bewijs alhier. Bonusquotes die bewijzen dat de NOS veel is maar in elk geval geen onafhankelijk objectief en neutraal orgaan na de lees verder.

"Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt onder meer dat vrouwen in ontwikkelingslanden het hardst worden geraakt, terwijl westerse mannen in belangrijke mate de oorzaak zijn van klimaatverandering."

Oh, interessant! 'Wetenschappelijk onderzoek'! We zijn benieuwd wel 'wetenschappelijk onderzoek' de NOS ons gaat presenteren en, uiteraard, kritisch gaat fileren.

"In ontwikkelingslanden speelt bijvoorbeeld een rol dat het door klimaatverandering vaker extreem droog is."

Zie ook: als regent wordt het nat. Leuk. Maar waar blijft nou dat onderzoek?

"Traditioneel is het in veel landen een taak voor vrouwen om water te halen, en door de droogte kost dat meer tijd en is het moeilijker."

Dat is niet 'traditioneel' maar achterlijk, patriarchaal en dus waarschijnlijk veelal islamistisch. Maar als de vrouwtjes dat graag willen doen voor de mannetjes dan mogen ze dat natuurlijk. Als het ze teveel wordt moeten ze maar (parttime) gaan werken ofzo. Leuk. Maar, waar blijft nou dat onderzoek, NOS?

"Kwetsbare vrouwen betalen de rekening van het schadelijke gedrag van een kleine groep welvarende mannen", zegt Anouk Creusen die als onderzoeker bij bureau 75inQ meewerkte aan een rapport van mensenrechtenorganisatie ActionAid."

Wait. Wut? is dit het 'onderzoek'? Want wij hebben even gegoogleld op '75inQ', wij kunnen dat, googlen, want wij zijn mannen, en toen kwamen we uit op deze website. 75inQ is een stichting die als missie heeft 'Het versnellen van de transitie naar duurzame energie door het bevorderen van gendergelijkheid'.

Okee. Leuk. Maar: geen wetenschappelijk onderzoek. Laat staan waardenvrij, objectief wetenschappelijk onderzoek. Eerder bullshitscience cherrypickpropaganda met als doel, onder andere, fondsen binnenharken en het eigen mission statement bekender maken.

Leuk. Maar: hoezo is de NOS ineens een kritiekloos doorgeefluik voor stichtingen met een eenzijdige, partijdige, ongetwijfeld gesubsidieerde missie? De NOS doet toch aan 'nieuws'? Of is de NOS nu ook een soort online abri, een virtuele bushalte waar iedereen zijn postertje mag uithangen?

"Die studie laat zien dat vrouwen oververtegenwoordigd zijn in groepen die het meest getroffen worden door klimaatverandering, zoals de landbouwsector en de informele sector."

HAHAHA! Zucht. Jank.

Nou, 'bullshit science' was een understatement. Aangezien de helft van de 8 miljard mensen op de wereld vrouw is, zullen vrouwen wel eens oververtegenwoordigd zijn in groepen die door van alles worden getroffen: ze worden nat als het regent (NOS: 'Vrouwen slachtoffer van regen!), ze hebben last van klimaatverandering. Net als mannen. Bomen. Kabouters. FvD'ers. Kreeften. IJsbeertjes en van die mensen die graag bij de HEMA shoppen. Soms overtegenwoordigd ook nog. Maar deze conclusie is net zo leuk als: 'Er is oversterfte, dan moet dat dus aan de vaccins liggen' (NEE). Wat is trouwens 'de informele sector', NOS? Het bordeel? NOS-redactie? Fictief persoon? Handmaid?

"Voor vrouwen is het moeilijker zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering, omdat mensen met kleinere beurzen financieel niet weerbaar genoeg zijn"

Huh? HUH? He? Wut? Waarom is het voor vrouwen nou moeilijker om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering? Hebben die allemaal een kleine beurs? Hoe weten we dat? Het volgt niet uit het artikel. Of het onderzoek. En dan nog. Hoezo heb je een 'grote beurs' nodig om je te kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering? Kan dat trouwens, je aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering? We weten het niet. Vragen, vragen, vragen. Geen antwoord. Misschien kunnen we het aan een journalist vragen om hier eens wat kritische vragen bij te stellen? Hee! Wacht! De NOS heeft journalisten in dienst! Wat raar, dat die zomaar vergeten überhaupt vragen te stellen. N ou, het is maar goed dat zo'n NOS niet van belastinggeld wordt betaald . Oh. Wacht.

"Rijke westerse mannen geven vooral geld uit aan comfort, reizen en consumptie", zegt Creusen.

Nu gaat het ineens over Sander Schimmelpenninck. En over Dolf Jansen. Leuk, NOS. Maar wat heeft dat met 'onderzoek' te maken. Of überhaupt het onderwerp? Hallo? NOS?

"Nederlandse statistieken hebben het vaak over de consument, of het huishouden., maar achter elke deur zit een ander verhaal dat we te weinig zien", zegt Mariëlle Feenstra van 75inQ. Zij keek vooral naar de situatie in Nederland en ziet dat vrouwen zich moeilijker kunnen weren tegen de hoge energieprijzen en minder in staat zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak te leggen of hun huis te isoleren."

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA! *Ademhaalt*

OMG! ZO GRAPPIG! Het zwakke geslacht in Nederland kan zich niet weren tegen klimaatverandering want de zonnepanelen zijn zo zwaar! Laat staan dat ze kunnen isoleren. Dan gaat popje met de isolatiewol en kitspuit aan de gang en voor je het weet is het weer huilen om gebroken nagels, wimpers in de ogen en kit die overal zit behalve in de tochtgaten. KOSTELIJK NOS, KOS-TE-LIJK! Althans, in 1837. In 2022 is dit seksisme. Oi NOS! Als Asha ten Broeke dit leest! Of Ebru Umar!

'Buurman, kunt u mij misschien helpen? Mijn man is naar kantoor en nu heb ik mij tijdens het zonnepanelen op het dak isolatiekitten per ongeluk buitengesloten met alleen dit doorschijnende negligeetje aan!'



Verder: HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!

"Vrouwen zijn minder vaak huiseigenaar. Als huurder ben je afhankelijk van een huisbaas of je huis aangepast kan worden aan klimaatverandering", zegt Feenstra."

Nou, wij begrijpen dat je als 'vrouw' sowieso weinig kunt qua aanpassingen aan het huis. Geen idee of dat uit 'wetenschappelijk onderzoek' blijkt maar als je dat al hebt geconstateerd ('vrouwen zijn te dom en zwak om zonnepanelen op dak te leggen aldus 75inQ') is dit een beetje mosterd na de maaltijd. Speaking of: GA EENS AFWASSEN POPJE!

"Als je als vrouw met een laag inkomen in een slecht geïsoleerd huis de zorg draagt voor een gezin, is het volgens Feenstra heel moeilijk te investeren in duurzame energieoplossingen."

"Als het water je financieel aan de lippen staat, dan heb je niks aan een tip om een extra trui aan te trekken terwijl je thermostaat al op 16 graden staat."

Als je als vrouw met een laag inkomen in welk huis dan ook de zorg draagt voor een gezin, is het sowieso heel moeilijk te investeren in wat dan ook.

Als het water je financieel aan de lippen staat, dan heb je niks aan een tip om een extra trui aan te trekken terwijl je thermostaat al op 16 graden staat, laat staan aan een stichting die klimaat met alle geweld bij 'gendergelijkheid' wil slepen en daarvoor eerst alle vrouwen reduceert tot 18e eeuwse stereotiepjes en daarvoor ook nog eens kritiekloos de ruimte krijgt op een groot '''journalistiek''' platform om daar vervolgens gierend uit de bocht te vliegen als een heks op een stofzuiger.

"Onderzoekers benadrukken dat vrouwen zeker niet alleen slachtoffer zijn."

Welke onderzoekers dan? NOS? JOEHOE! Welke onderzoekers? Hallo? NOS? Eindredactie? IEMAND?

*Geluid van zoemende TL-balken en belastingeuro's die in een put verdwijnen*

"Tijdens de klimaattop reikt vrouwenrechtenorganisatie WECF een prijs uit voor initiatieven die bijdragen aan een beter klimaat waarbij vrouwelijk leiderschap centraal staat. Een van de kanshebbers is een project voor betere werkomstandigheden voor katoenplukkers - vooral vrouwen - in Pakistan, die door de opwarming van het klimaat werken onder toenemende gevaarlijke omstandigheden."

Was de NOS een serieus journalistiek platform dan vroeg de NOS nu: Waarom werken vrouwen in Pakistan als katoenplukkers en niet de mannen? In het antwoord kun je dan dingen verwerken als: 'patriarchale cultuur, religie, islam, vrouw minder dan de man, etc. etc.' en dat kun je dan mooi, op kritische wijze, weer verbinden met het gendergelijkheidsuitgangspunt van die IQ75-stichting. Maarja, de NOS is leuk, maar: geen journalistiek platform.

"Toch is er volgens onderzoeker Mariëlle Feenstra veel kritiek op de ondervertegenwoordiging van vrouwen tijdens de klimaattop. "Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd op plekken waar de besluiten vallen. Sterker nog, hoe belangrijker de klimaattop, hoe minder vrouwen afgevaardigd worden.""

Mensen die nog geeneens een zonnepaneel op dak kunnen tillen wil je waarschijnlijk niet hoog in de beslisboom hebben, want dat is voor iedereen een slecht idee. Verder moeten ze werken. Katoenplukken, water halen, part-time in de informele sector, dus geen tijd.

"Tijdens de top in Parijs in 2015, waar de belangrijke Parijs Klimaatakkoorden werden getekend, was maar negen procent van de delegatiehoofden vrouw. Dat was een historisch dieptepunt."

Ze mochten niet van de imam? Van hun man? Zijn van het dak gevallen tijdens alleen al het plannen van het op dak tillen van te zware zonnecellen? Pols verzwikt bij het opendraaien van een fles ketchup?

"Onderzoekers wijzen er op dat klimaatmaatregelen niet alleen gericht moeten zijn op de energietransitie, maar ook investeringen in meisjes en vrouwen."

Onderzoekers! Welke dan? NOS? Hallo? JOEHOE? NOS? W-E-L-K-E 'ONDERZOEKERS' en 'ONDERZOEKEN' dan?



*Geluid van kirrende meisjes die de was opvouwen en kinderen verzorgen alvorens het licht uit te doen want na vijven*