Ik vond altijd dat als je van die strafschoppen een enorme zaak maakt, het juist misgaat. Bij Feyenoord lieten we in 1995 József Kiprich invallen tegen PSV. Die sjokte dat enorme stuk naar de stip, glimlachte naar Arthur Numan die hem uit zijn concentratie dacht te kunnen halen en wij zagen vanaf de bank schaterend hoe hij Stanley Menzo moeiteloos de verkeerde kant opstuurde. Al had die arme Menzo toen vijftig weken met die strafschoppengekkigheid van Hoek, Murphy of Van Gaal te maken gehad; hij had hem nooit gepakt.

Heerlijke column van Willem van Hanegem in het AD. Over die malle Van Gaal, nog mallere keeperstrainer Frans Hoek, en dat nóg mallere circus rond de keepers van Oranje. Nee we moeten goalplayer ipv keeper zeggen van Frans Hoek. Goalplayer? Dat nooit. Het is keeper, en het blijft keeper. En die Pasveer mag van ons lekker mee naar Qatar. Klein puntje van kritiek voor Ome Willem. Kiprich "sjokte" in 1995 tijdens FEYPSV niet naar de penaltystip. Die trok een enorme sprint hoor. Kiek 'm goan vanaf 2:48! Mooie tijden.

Keepers Poll Wie op kool in Qatar? Pasveer

Noppert

Bijlow

Cillessen

Flekken

Van Domselaar

Van der Sar

Krul

Drommel



Poll is Verlopen.