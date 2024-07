Sinwar, die duistere Mickey Mouse uit de negende ring van de islamhel, de architect van Gaza's verderf die 'het' alle Palestijnse burgerslachtoffers waard vindt. De gastvrouw van het Hilton te Doha is mogelijk nog niet helemaal op de hoogte van de gewijzigde Qataarse windrichting: "As U.S. mediators moved closer to finalizing this deal, they got crucial help from their diplomatic partners, Qatar and Egypt. To pressure Hamas, Qatar told the group’s representatives they could not remain in Doha if they rejected the pact." Dus, Sinwar van harte welkom, maar dan moeten ze Gaza wel formeel overhandigen aan een door Amerika getrainde en door Israël goedgekeurde vredesmacht van de Palestijnse Autoriteiten.

Instant Update: lot schaduwspook Mohammed Deif nog steeds niet bevestigd, maar: "The Israel Defense Forces increasingly believes that Muhammad Deif, the commander of Hamas's military wing, was killed in Saturday's airstrike. (...) The IDF believes that its intelligence indicating that Deif arrived at a compound belonging to Rafa'a Salameh, the commander of Hamas's Khan Younis Brigade, was highly accurate, and that the pair were together in the building that was targeted with several heavy munitions."