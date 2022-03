Opvallende statistiek uit dit opvallende overzicht van het CBS over sterfte in het eerste coronajaar. Dat laatste is even belangrijk, want toen wij vanochtend op Teletekst lazen dat Marokkaanse Nederlanders vaker aan corona overleden dan autochtonen stonden we harder VACCIN VACCIN VACCIN te roepen dan een FvD'er die net een sporter ineen ziet zakken na een hartaanval. Maar het is dus gecompliceerder dan dat. De relatieve kans om aan corona te overlijden was onder allochtoniërs van de Marokkaanse en Turkse persuasie opvallend hoog in de 'eerst helft van de tweede golf' van de coronapandemie. Dat is volgens de CBS'ische jaartelling van 21 september tot en met 6 december 2020 en dus lang voordat u aan de talkhsowtafels van de NPO allemaal artsen gallema gallema zag praten om Abou er toch alsjeblieft van te overtuigen een prikje te nemen.

Dit wisten we eigenlijk al, want medisch specialist Armand Girbes riep reeds in oktober 2020 dat hij vreemde luchtjes in de portieken van de IC rook. Maar nu zien we het ook uitgedrukt in keiharde cijfers. De C heeft eind 2020 ongenadig huisgehouden in migrantengemeenschappen, met flink veel sterfte tot gevolg. In de tweede helft van de tweede golf was dat al een stuk minder. Maar: ook toen duurde het nog even tot de vaccinatiecampagne op gang gekomen was. Gedetailleerde cijfers over de sterfte in latere perioden, toen de vaccins hun werk deden, heeft het CBS nog niet gepubliceerd. Slecht nieuws dus voor blckbxers die over de rug van dode allochtonen een niet kloppend punt over vaccinatie wilden maken. Maar hee, gelukkig zijn er heel erg veel andere cijfers waaruit overduidelijk blijkt dat vaccineren wel gewoon werkt.

Andere harde grafiek. Corona = pauperkiller