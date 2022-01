:

Gaat niet om rang. Het verschil is of een afspraak voor over twee weken gemaakt wordt per telefoon, of dat een persoon per ambulance bij het ziekenhuis verschijnt. In het geval van zorg die wordt uitgesteld, gaat het om een geplande afspraak waarvan we weten dat die of tot intensive care opname leidt.

In het geval van een COVID-opname gaat het om een ambulance of in ieder geval door een huisarts doorgestuurde spoedopname. En voor dit kabinet is het duidelijk: liever iemand die uit het zicht in een huiskamer wegkwijnt dan een ambulance met knipperende lichten die teruggestuurd wordt. Overigens is dat een opinie die (denk ik) gevoelsmatig door een breed publiek wordt gedeeld.