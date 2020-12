Het is ook totaal onduidelijk wie verantwoordelijk is voor deze werkgroepen, noch wat de verhouding is tussen deze werkgroepen. Ook zie je nooit een boegbeeld ervan in een interview geven in de media of een praatprogramma. Totaal onduidelijk is welke activiteiten zij verrichten en welk tijdpad zij daarbij volgen. In het AD verscheen laatst een artikel dat diverse wetenschappers zich ergeren aan de inertie van het ministerie van VWS op het gebied van vitamine D (vrijwel iedereen die op de IC terechtkomt met COVID-19 is vitamine D-deficiënt). Maar de werkgroepjes nemen rustig de tijd. Ook is niet duidelijk welk afwegingskader zij hanteren.

Ons is beloofd dat de aanpak can de COVID-19-crisis zou worden gebaseerd op de wetenschap en op adviezen van experts. En dat is ook zeer verstandig. Maar als bijvoorbeeld het advies van experts over vitamine D niet wordt gebaseerd op ook maar één van de 45 studies die daarover dit jaar zijn verschenen, lijkt er toch iets helemaal mis te zijn.