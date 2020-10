Tolken/ondertiteling is geen oplossing.

Het is een NLs vooroordeel. Dat allochtonen de corona maatregelen niet opvolgen heeft denk ik heel weinig te maken met taalproblemen. Naar hoe goed allochtonen de NLse taal kennen is meerdere keren onderzoek naar gedaan. In mijn stad is het een meerderheid van de totale populatie. En de mensen die geen NLs kennen worden bijgepraat in het koffiehuis, de culturele vereniging, de sportvereniging of de moskee of kerk (010 kent een paar kerken waar in een andere taal gepredikt wordt).



Het leven in 010.

Ga even winkelen op Zuidplein. Wat zie je? 20% autochtonen die geen mondkapje dragen, en 20% allochtonen die wel een mondkapje dragen.

Doe eens boodschappen in een supermarkt, de AH bijvoorbeeld. Van het autochtone personeel draagt bijna iedereen een mondkapje. Van het allochtone personeel draagt bijna niemand een mondkapje.

Waardoor is dit verschil veroorzaakt?

Antwoord: vooroordelen.



Ja. Vooroordelen. Soms racistische. Soms niet. Soms ingegeven door onwetendheid. Of onderschatting. Of geloof in complottheorieën.

Een beter beeld daarvan ontstaat misschien als we er een paar op een rij zetten.

"Nederlanders zijn viezerikken". Dat was de titel van een column van Yesim Candan. De uitspraak werd door veel turks-nationalitische turken in mijn stad omarmd. Ze lazen er een goedkeuring in van hun afkeer en afwijzing van de NLse cultuur en NLers in het algemeen dat ongeveer als volgt vertaald werd door ze: "als NLers vies zijn, moeten zij maar een mondkapje gaan dragen en wij niet, want wij gebruiken eau de cologne en zijn hygienisch". Dat soort vooroordelen verklaart waarom de bereidheid onder Turken in mijn stad om een mondkapje te dragen laag is. Yesim versterkte met die column al aanwezige vooroordelen en zo ook de wil om geen mondkapje te dragen.

headtopics.com/nl/corona-alert-nederl...

Ze is er ook niet mee opgehouden, maar gaat -net als veel andere allochtone NLers - door met het verklaren van corona obv een te veel op vooroordelen gebaseerde focus. Deze column bijvoorbeeld kopt met:

"Terwijl de moskeeën in Rotterdam en Amsterdam vijf dagen geleden besloten hun deuren drie weken dicht te houden vanwege de oplaaiende coronacrisis, ..."

www.rtlnieuws.nl/columns/column/51891...

Het gaat over die kerk in Staphorst, maar waar ze in de eerste regel met groot gemak overheen stapt is de situatie in de Rotterdamse moskees die aan die 3-weken-sluiting vooraf ging.

In het begin hield geen enkele moskee zich aan de maatregelen. Daarna kwamen de eerste besmettingen. Niet veel. Alles bleef open. Daarna kwam de ramadan en offerfeest. Toen gingen sommige moskees dicht. Sommigen bleven open. De Turkse moskee in de afrikaanderwijk. De Essalam moskee. Het bleken later bronnen van besmetting te zijn.

dagblad010.nl/algemeen/probeert-moske...

Waarschuwingen van Aboutaleb werken ook niet. www.rijnmond.nl/nieuws/197594/Aboutal...

Dit Brabantse initiatief lijkt me daarom ook wel iets voor 010 en ook voor gebedshuizen (welke dan ook) buiten 010. www.omroepbrabant.nl/nieuws/3244030/t...



Nog 3 andere vooroordelen die ik tegen kwam of hoorde, uit-het-leven-gegrepen dus;

- in Marokko zijn er minder doden dan in NL, dus hebben Marokkanen minder kans corona te krijgen (statistiek interpreteren blijft lastig ...),

-NL is nu de brandhaard van de EU, omdat NLers eigenwijs zijn (omdat wij minder strenge regels hebben en vanaf juni/juli gingen versoepelen). Ik ben geen NLer , en dus niet eigenwijs, en dus geld die kritiek niet voor mij (lees: niet-NLer),

- Dikke mensen hebben meer kans op corona, en alle NLers zijn dik, en wij niet, dus hebben wij weinig kans corona te krijgen.

Enz.



Het was voor mij dan ook niet verbazend dat horeca ondernemingen (van ondernemers met een niet-NLse achtergrond) gesloten werden na controles. Van sushi-restaurants, tot Surinaamse restaurants, de halal-kip boer in 010, enz .. ze werden gesloten. Soms tot verbazing van die eigenaren. De restaurants zaten te vol, leefden corona maatregelen niet na, personeel of bezoekers bleken besmet.



Tja, ik begrijp zelf ook maar moeilijk waarom sommige mensen dat zij niet besmet kunnen raken. Ik lees en hoor er vaak de grootste onzin over. Bijna al tijd gebaseerd op onwetendheid, onderschatting en ... vooroordelen.



En ergens is dat ook goed vind ik.

Waarom?

Zo'n virus maakt namelijk iedereen duidelijk dat vooroordelen grote onzin zijn.



Het virus zoekt gewoon een lichaam om te besmetten, in te overleven en anderen weer mee te kunnen besmetten.



Het virus discrimineert niet, heeft geen vooroordelen, en kan het ook niet schelen welke religie of huidskleur je hebt, of je wel of niet dik bent, oud of jong bent.



Een virus. Dat ook nog eens niet discrimineert!

Dat moet voor de mensen die heilig in al die vooroordelen geloven een hele schok zijn.



Moraal-verhaal: als de overheid de bereidheid tot het opvolgen van corona-maatregelen wil verhogen, doen ze er goed aan een media campagne te starten die erop gericht is cultuur gerelateerde vooroordelen over corona te ontkrachten.